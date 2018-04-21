واشنطن: رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة بإعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون تعليق التجارب النووية والصاروخية البالستية واغلاق موقع للاختبارات النووية، معتبرا هذا التطوّر "نبأ ساراً جداً لكوريا الشمالية والعالم".

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "كوريا الشمالية وافقت على تعليق جميع التجارب النووية وإغلاق موقع اختبار رئيسي. هذا نبأ سار جدًا لكوريا الشمالية والعالم - تقدم كبير! نتطلع إلى قمتنا" المرتقبة في غضون اسابيع بين الرئيس الاميركي والزعيم الكوري الشمالي.

وأتت تغريدة الرئيس الاميركي بعيد اعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أن بلاده ستتوقف اعتبارا من السبت عن إجراء التجارب النووية والصاروخية البالستية وستغلق موقعا للتجارب النووية في شمال البلاد إثباتاً لصدق نيتها.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم انه "اعتبارا من 21 نيسان/أبريل ستوقف كوريا الشمالية التجارب النووية واطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات".

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي خلال اجتماع للجنة المركزية للحزب الأوحد الحاكم ان "الشمال سيغلق موقعا للتجارب النووية في شمال البلاد اثباتا لالتزامه وقف التجارب النووية".

ويأتي هذا التطور الكبير في موقف بيونغ يانغ قبل اقل من اسبوع من القمة المرتقبة بين الكوريتين والتي تسبق قمة تاريخية مرتقبة في غضون اسابيع بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الاميركي دونالد ترمب.

وتابع كيم في تصريحه انه "بما انه تم التحقق من الطابع العملاني للاسلحة النووية فنحن لم نعد بحاجة الى اجراء تجارب نووية او اطلاق صورايخ متوسطة او بعيدة المدى او صواريخ بالستية عابرة للقارات".

واكد الزعيم الكوري الشمالي ان "موقع التجارب النووية في الشمال انجز مهمته".

وفي العام الماضي أجرت بيونغ يانغ أقوى تجربة نووية لها حتى الان واطلقت صواريخ بالستية عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة.

