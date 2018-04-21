غوغل تنافس الواتساب في خدمة «دردشة» جديدة

أطلقت شركة غوغل العملاقة خدمة المراسلة المجانية عبر الرسائل النصية، لتدخل حلبة المنافسة مع واتساب، وآي ماسيج من أبل.

وستتاح الخدمة مجانا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android المملوك لشركة غوغل، والذي يعمل على غالبية الهواتف الذكية ما عدا أبل.

وتتشابه الخدمة مع واتساب في أنها تخبر المرسل عندما يقرأ المستلم الرسالة، كما تظهر إن كان مستلم الرسالة يكتب في الوقت الحالي للرد على ما ورده.

واشتركت في خدمة "الدردشة" الجديدة من غوغل، أكثر من 50 شركة اتصالات في جميع أنحاء العالم، وفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

ولا تزال الخدمة في مراحلها التجريبية الأولى، إذ لم تعلن غوغل عن موعد طرح هذا التطبيق في الأسواق على نطاق أوسع.

وقد أبدى بعض المستخدمين مخاوفهم من عدم تشفير الرسائل المتبادلة في الخدمة الجديدة بشكل كامل، الأمر الذي يضع علامات اتفهام بشأن السلامة الأمنية.