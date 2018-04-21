الصين ترحب بقرار كوريا الشمالية وقف التجارب النووية والبالستية

بكين: رحبت الصين السبت بقرار كوريا الشمالية وقف التجارب النووية واطلاق الصواريخ البالستية قائلة انه سيساهم في تعزيز نزع السلاح النووي في المنطقة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في بيان ان "الصين ترى ان قرار وقف التجارب النووية والتركيز على تطوير الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة السكان سيسهل الوضع بشكل أكبر في شبه الجزيرة الكورية وسيعزز عملية نزع الاسلحة النووية ومساعي التوصل الى تسوية سياسية".

وتابع البيان ان "الصين ستدعم كوريا الشمالية ... (من اجل الالتزام) بالحوار والتشاور مع الاطراف المعنيين".

ويأتي هذا التطور الكبير في موقف بيونغ يانغ قبل أقل من اسبوع من القمة المرتقبة بين الكوريتين والتي تسبق قمة تاريخية مرتقبة في غضون اسابيع بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون خلال اجتماع للجنة المركزية للحزب الاوحد الحاكم ان البلاد باتت الان قوة عظمى وعلى "الحزب بكامله والامة بأسرها التركيز على تطوير الاقتصاد الاشتراكي".