المحطات الرئيسية في حياة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون

سيول: يقود كيم جونغ اون كوريا الشمالية منذ1 2011. في ما يلي المحطات الرئيسية في حياة ثالث ممثل للاسرة الحاكمة في بيونغ يانغ.

- مطلع ثمانينات القرن العشرين: ولادة كيم جونغ اون، اصغر ابناء كيم جونغ ايل من زوجته الثالثة الراقصة الكورية المولودة في اليابان. جده هو كيم ايل سونغ مؤسس جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية الذي يتمتع باحترام كبير.

لم تؤكد بيونغ يانغ يوما تاريخ ولادته. وحسب وثيقة لوزارة الخزانة الاميركية ولد كيم جونغ اون في الثامن من كانون الثاني/يناير 1984.

- سبتمبر 2010: بعد دراسته في سويسرا، رقي الى رتبة جنرال وعين نائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم الوحيد، التي تتمتع بنفوذ كبير في كوريا الشمالية. وللمرة الاولى نشرت الصحف الرسمية صورة له وهو راشد.

- ديسمبر 2011: عين كيم خلفا لوالده فور اعلان وفاته، على حساب شقيقيه اللذين يكبرانه جونغ شول وجونغ نام.

- ديسمبر 2012: بصفته "قائدا اعلى" للجيش وزعيم حزب العمال الحاكم، اطلق صاروخا بعيد المدى. في السنة التالية اشرف على ثالث تجربة نووية كورية شمالية، ما ادى الى تصاعد التوتر في شبه الجزيرة وفرض عقوبات جديدة للامم المتحدة على البلاد.

- ديسمبر 2013: امر باعدام زوج عمته جانغ سونغ ثايك الرجل الثاني شبه رسميا في النظام والذي كان يرعاه، بتهمة الخيانة.

- فبراير 2017: اغتيل كيم جونغ نام اخاه غير الشقيق في ماليزيا بغاز الاعصاب المحظور "في اكس". اتهمت سيول بيونغ يانغ بالوقوف وراء قتله.

- يوليو 2017: اطلقت بيونغ يانغ صاروخين بالستيين عابرين للقارات واكد كيم جونغ اون ان كل الاراضي الاميركية بات في مرماه.

- سبتمبر 2017: اجرت بيونغ يانغ تجربتها النووية السادسة، وكانت الرابعة في عهد كيم جونغ اون والاقوى على الاطلاق.

- شباط/فبراير 2018: شكلت دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية فرصة لتقارب بين سيول وبيونغ يانغ. سلمت كيم يو جونغ شقيقة كيم جونغ اون، الرئيس الكوري الجنوبية مون جاي ان دعوة للزيارة الشمال.

- 08 مارس 2018: سيول تتحدث عن دعوة وجهها كيم جونغ اون الى دونالد ترامب لعقد قمة قبل نهاية ايار/مايو والرئيس الاميركي قبل الدعوة.

- 25-28 مارس 2018: كيم جونغ اون يزور الصين في اول رحلة له الى الخارج، ويجري محادثات مع الرئيس شي جينبينغ.

- 29 مارس: الاعلان عن قمة بين كيم جونغ اون ونظيره الجنوبي مون جاي ان في 27 نيسان/ابريل في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

- 31 مارس - الاول من نيسان/ابريل: كيم جونغ اون يستقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية مايك بومبيو الذي قام بزيارة سرية الى كوريا الشمالية أكدها الرئيس دونالد ترامب في 18 منه.

- 20 ابريل: الرئاستان الكوريتان تقيمان خط اتصال بينهما.

- 21 ابريل: كيم جونغ اون يعلن وقف التجارب النووية والبالستية واغلاق موقع شمالي للتجارب النووية وانتهاج "خط جديد" للحزب الاوحد الحاكم و"تطوير الاقتصاد الاشتراكي".