الغرب يرحّب بتعهّد كوريا الشمالية وقف التجارب النووية

مواطنون في كوريا الجنوبية يتابعون كلمة للزعيم الشمالي في محطة وسط سيول

سيول: اتخذت كوريا الشمالية قرارا لافتا باعلانها السبت وقف التجارب النووية واطلاق صواريخ بالستية واغلاق موقع للتجارب النووية، في موقف سارع الرئيس الاميركي دونالد ترمب الى الترحيب به قبل لقائه قريبا مع الزعيم الكوري الشمالي.

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون "اعتبارا من 21 نيسان/أبريل ستوقف كوريا الشمالية التجارب النووية واطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية.

وأضاف كيم خلال اجتماع للجنة المركزية للحزب الاوحد الحاكم ان "الشمال سيغلق موقعا للتجارب النووية في شمال البلاد اثباتا لالتزامه وقف التجارب النووية".

ومضى يقول ان "اعمال تثبيت رؤوس نووية على صواريخ بالستية انتهى".

ويأتي هذا التطور الكبير في موقف بيونغ يانغ قبل أقل من اسبوع من القمة المرتقبة بين الكوريتين والتي تسبق قمة تاريخية مرتقبة في غضون اسابيع بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الاميركي دونالد ترمب.

وسارع ترمب الى الترحيب بإعلان كيم، معتبرا اياه "نبأ ساراً جداً لكوريا الشمالية والعالم".

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "تقدم كبير! نتطلع إلى قمتنا" المرتقبة في غضون اسابيع بينه وبين نظيره الكوري الشمالي.

بدورها رحبت سيول بالاعلان الكوري الشمالي، معتبرة اياه "تقدما مهما" نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان ان القرار سيساهم ايضا في "خلق بيئة ايجابية للغاية لنجاح القمتين المقبلتين: قمة الكوريتين وقمة الولايات المتحدة-كوريا الشمالية".

من جهتها، رحبت بكين بالقرار معتبرة ان "قرار وقف التجارب النووية والتركيز على تطوير الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة السكان سيسهل الوضع بشكل أكبر في شبه الجزيرة الكورية وسيعزز عملية نزع الاسلحة النووية ومساعي التوصل الى تسوية سياسية".

واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني ان الاعلان دليل على رغبة الزعيم الكوري الشمالي باحترام "واجباته الدولية" وبالالتزام بقرارات مجلس الامن"، معتبرة انه "مرحلة ايجابية منتظرة منذ وقت طويل".

كما أشاد رئيس الحكومة الياباني شينزو آبي باعلان بيونغ يانغ لكنه قال إن "النقطة المهمة هي معرفة ما اذا كان القرار سيؤدي الى التخلي بشكل تام عن تطوير سلاح نووي وصواريخ بشكل يمكن التحقق منه ولا رجوع فيه".

لكن وزير الدفاع ايتسونوري اونوديرا كان طالب قبلا بممارسة ضغوط قصوى على بيونغ يانغ قائلا "لا يمكن ان نكون راضين" لان كوريا الشمالية لم تأت على ذكر "التخلي عن الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدة".

المهمة انجزت

صرح الزعيم الكوري الشمالي "بما انه تم التحقق من الطابع العملاني للاسلحة النووية فنحن لم نعد بحاجة الى اجراء تجارب نووية او اطلاق صواريخ متوسطة او بعيدة المدى او صواريخ بالستية عابرة للقارات".

واكد الزعيم الكوري الشمالي ان "موقع التجارب النووية في الشمال انجز مهمته".

وكانت بيونغ يونغ منذ تولي كيم مهامه حققت تقدما سريعا في برنامج التسلح رغم تعرضها لعدة عقوبات مشددة خصوصا من قبل مجلس الامن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وكوريا الجنوبية.

واعتبر دانيال بينكسون من جامعة تروي "من المؤكد انه تطور ايجابي" مضيفا "انها خطوة ضرورية لكن غير كافية نحو عودة كوريا الشمالية الى التزاماتها السابقة بوقف انتشار الاسلحة".

وتابع كيم ان البلاد انتهجت على مدى سنوات سياسة "التنمية المتزامنة" (بيونغجين باللغة المحلية) لتطوير الجيش والاقتصاد، مضيفا انها باتت الان قوة عظمى وعلى "الحزب بكامله والامة بأسرها التركيز على تطوير الاقتصاد الاشتراكي".

خط جديد

وتابع الزعيم الشاب "هذا هو الخط السياسي الاستراتيجي الجديد للحزب".

وكان حزب العمال الحاكم عقد جلسة بحضور كامل الاعضاء الجمعة للتباحث في "مرحلة جديدة" في اطار "حقبة تاريخية مهمة من الثورة الكورية طور التقدم".

وكان الشمال الذي أطلق العام الماضي صواريخ عابرة للقارات قادرة على بلوغ أراضي الولايات المتحدة ونفذ أقوى تجربة نووية له حتى لان، يقول منذ زمن انه بحاجة الى سلاح ذري لصد اجتياح أميركي.

وعرضت بيونغ يانغ التفاوض حول هذا الموضوع لقاء حصولها على ضمانات حول امنها.

وكان ترمب حذر الاربعاء بانه لن يتردد في الغاء القمة اذا وجد انها غير مثمرة قائلا "اذا وجدت ان هذا اللقاء لن يكون مثمرا فلن نحضره. واذا حصل اللقاء ووجدت انه ليس مثمرا فسأغادره بكل احترام".

من جهة اخرى، فتحت الكوريتان خطا ساخنا بين قائديهما الجمعة في المنطقة المنزوعة السلاح.

كما أعرب مون الخميس عن الامل في توقيع معاهدة سلام لوضع حد للحرب الكورية بشكل رسمي.