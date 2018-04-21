التايم تنشر قائمة الشخصيات المائة الأكثر تأثيرا في 2018

واشنطن: كشفت مجلة "التايم" الأميركية، عن قائمتها السنوية لأكثر من 100 شخصية مؤثرة حول العالم 2018، وتضمنت العديد من الشخصيات العربية، ومن بينها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فضلًا عن عدد من القادة في العالم.

ضمّت القائمة عددًا من الشخصيات الأبرز في العالم، بينهم 45 إمرأة و45 شخصا يبلغون من العمر أقل من أربعين عاما.

دونالد ترمب

وضمت القائمة عددا من رؤساء الحكومات في العالم، من بينهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والياباني شينزو أبي، والعراقى حيدر العبادي، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جسيندا اندرين، ووزراء، مثل وزير العدل الأميركي جيف سيشنز، والمدعي العام الأميركي، الذي يحقق في مزاعم حول تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة روبرت مولر، وعمدة لندن صادق خان، وزعيمة الأقلية الديموقراطية في الكونغرس الأميركي نانسي بيلوسي.

م رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

كما ضمت القائمة أسماء فنانين عالميين، مثل نيكول كيدمان، وجنيفر لوبيز، وميغان ماركل، وريهانا، وهيو جاكمان، إضافة إلى الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري، ولأول مرة جاء ضمن القائمة ضحايا من طلاب مدرسة في فلوريدا، بعد تعرضهم لإطلاق نار خلال يومهم الدراسي.

وخلت القائمة من أسماء لقادة دول كبرى، مثل روسيا، إضافة إلى قادة الدول العربية، فيما اكتفت «تايم» باختيار الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل، من بريطانيا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي قال تيد كروز السناتور الجمهوري عنه، إنه يفعل ما انتخب لأجله، وأن الأوضاع السخانة في الوقت الحالي ترعب أولئك الذين حكموا واشنطن لعقود.

الأمير محمد بن سلمان

أما رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، فقد أشارت المجلة الأميركية إلى أنه تم اختياره لمواجهته الصعوبات في العراق، والحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، والقضاء عليهما، خصوصا في الوقت الذي تسلم فيه منصبه في عام 2014.

وأضافت المجلة الأمريكية، أن العبادي حدد بنفسه الجنرالات العسكريين لقيادة المعركة، فضلًا عن إشرافه بنفسه من خلال زيارته اليومية إلى غرفة العمليات المشتركة التي دارت في المدن العراقية خلال الفترة الماضية.

من ضمن القائمة جاء، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التي أشادت الناشطة السعودية في حقوق المرأة منال الشريف، بالتعامل مع المرأة في السعودية، عن طريق رفع القيود عن النساء، بالإضافة إلى وظائف كانت مقتصرة على الرجال، فضلًا عن ممارسة الرياضة وحضور الحفلات العامة والقيادة.

الرئيس الصيني

وتضمنت القائمة للعام الحالي، الرئيس الصيني شيجين بينج، وكذلك زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون، وكوريا الجنوبية مون جيه إن، بالإضافة إلى الأمير هاري، والأمير ويلز.

وأشادت المجلة بالدور الذي قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منذ توليه الحكم.

الأمير هاري

ومن الممثلين المشهورين اختارت المجلة، الممثلة الأمريكية ريهانا، وجنيفر لوبيز، ونيكول كيدمان، وميجان ماركل، وهيو جاكمان، والمذيعة المشهورة أوبرا وينفري. وجاءت ضمن اختيارات المجلة الامريكية كذلك مقدمة البرامج الأمريكية مصرية الأصل هدى قطب بجوار زميلتها سافانا جوثرى اللتان أصبحتا فى يناير الماضى أول امرأتين تقدمان برنامج "توداي" الشهير على شبكة "إن بي سي" الأميركية.