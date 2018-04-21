مسيرة واحتجاج على خلفية وفاة مشجع للأفريقي التونسي

تونس: نظم المئات من محبي النادي الافريقي التونسي لكرة القدم السبت مسيرة ووقفة احتجاجية اثر حادثة وفاة احد المشجعين في بداية ابريل الجاري.

انطلقت المسيرة من امام مقر النادي بالعاصمة تونس، وانتهت بوقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة امام مبنى "المسرح البلدي"، وفقا لمراسل فرانس برس.

وردد المحتجون اهازيج واغاني غالبًا ما يؤدونها في الملاعب لتشجيع فريقهم، ورفعوا لافتات كتب عليها "شعار الوطن: نظام، حرية، الا (عندما يتعلق الأمر بـ) حق عمر" و"يا شهيد لا تهتم الحرية تُفدى بالدم". وطوّقت قوات الامن المتظاهرين الذين اطلقوا الشماريخ، من دون الدخول في مواجهات معهم.

وفي بداية ابريل الجاري، أعلن النادي الافريقي وفاة احد مشجعيه بسبب اعمال عنف اعقبت مباراة الفريق مع اولمبيك مدنين (1-1) في الدوري المحلي، وأثير جدل حول سبب وفاة الشاب عمر واتهم انصار الفريق قوات الامن بقتله. ونعى الافريقي في بيان نشره عبر فايسبوك "المحب" عمر العبيدي.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني في تصريح لفرانس براس، خبر الوفاة، وان القضاء سيتولى البحث في القضية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات، اعتبر بعضها ان الشاب القى بنفسه في مجرى المياه، وارجع البعض الاخر السبب الى الهروب من قوات الامن، اثر مناوشات بين انصار الفريقين.

وتتكرر في تونس احداث العنف في الملاعب، وفي مارس، تعرّضت غرفة النقل المباشر التابعة للقناة الرسمية "الوطنية" لاعتداء من قبل مشجعي النجم الساحلي على هامش مباراته مع الافريقي في مدينة سوسة.

وفي منتصف فبراير، اصيب 38 شرطيا اثر تعرّضهم للرشق بقنابل دخانية وحجارة ومقاعد في مباراة بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي في العاصمة تونس.

