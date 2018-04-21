مقتل تسعة متمردين كانوا يدبرون اعتداء في روسيا

موسكو: قتل تسعة متمردين كانوا يدبرون اعتداء في روسيا السبت في جمهورية داغستان المضطربة في القوقاز الروسي، وفق ما افادت اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب في بيان.

واورد البيان ان عملية "لمكافحة الارهاب" نفذت السبت في ديربنت بداغستان بعدما تلقت قوات الامن معلومات عن "عصابات" تختبئ في هذه المدينة وتستعد لارتكاب "اعتداء" لمناسبة عيد العمال في الاول من مايو.

اضاف "قتل تسعة متمردين اثر تبادل قصير لاطلاق النار" مع قوات الامن. واصيب شرطي في القوات الخاصة خلال العملية بحسب المصدر نفسه.

وداغستان المجاورة للشيشان وذات الغالبية المسلمة هي من المناطق الاكثر اضطرابا في روسيا، وسبق ان شهدت هجمات تبنى تنظيم داعش بعضها بعدما بايعه المتمردون الاسلاميون المسلحون في القوقاز الروسي في يونيو 2015.