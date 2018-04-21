قتيل و16 جريحًا خلال تظاهرة للمعارضة في مدغشقر

انتاناناريفو: قتل شخص واصيب 16 اخرون السبت في انتناناريفو خلال مواجهات بين شرطيين والاف من المتظاهرين المعارضين لقانون انتخاب جديد، وذلك قبل بضعة اشهر من انتخابات عامة.

وقال رئيس مستشفى في انتناناريفو لفرانس برس "تلقينا اليوم 17 جريحا قضى احدهم متأثرا بجروحه".

وكانت السلطات المحلية حظرت التظاهرة الثلاثاء واطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع على المشاركين فيها فردوا برشق الحجارة، وفق مراسل فرانس برس.

واعلنت المعارضة اصرارها على رفض "الاقرار المشين لثلاثة قوانين انتخاب" من جانب البرلمان في بداية ابريل.

وتتهم المعارضة نظام الرئيس هيري راجاوناريمامبيانينا بالسعي الى اسكاتها قبل بضعة اشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية مقررة في نهاية العام.

