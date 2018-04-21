مصرع فتاة وإصابة 12 شخصًا جراء عاصفة في موسكو

موسكو: قضت فتاة واصيب 12 شخصا جراء عاصفة ضربت موسكو السبت، بحسب ما اعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين.

وتسببت رياح وصلت سرعتها الى 90 كلم في الساعة بسقوط مئات الاشجار في موسكو، بحسب ما كتب سوبيانين على حسابه على تويتر.

وأوضح رئيس بلدية العاصمة الروسية ان "عدد المصابين جراء العاصفة بلغ 12 شخصا. ولم ينجح الاطباء في انقاذ حياة فتاة نقلت الى المستشفى في حالة خطرة للغاية".

ونقلت وكالة تاس الرسمية الروسية عن الفرع المحلي لوزارة الصحة الروسية تسجيل حالة وفاة في ميتيشتشي في موسكو جراء العاصفة.

وأعلنت وكالة انترفاكس انه تم تأخير عشرات الرحلات الجوية في مطارات موسكو. وتوقعت وزارة الحالات الطارئة الروسية تساقط الامطار والثلوج وهبوب رياح عاتية ليل السبت الاحد.

