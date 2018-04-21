موسكو تنتقد رفض واشنطن منح تأشيرة دخول لراقصة باليه

موسكو: انتقدت وزارة الخارجية الروسية السبت رفض الولايات المتحدة منح راقصة باليه روسية محترفة في مسرح بولشوي تأشيرة دخول.

وأعلنت الخارجية الروسية ان "الأمر لم يصل إلى هذا الحد حتى خلال الحرب الباردة. على العكس، إن الفنون ومن بينها الباليه، تسعادنا دائمًا على فهم بعضنا بشكل افضل". وأضافت الوزارة "اليوم، القوى المؤثرة في الولايات المتحدة التي تريد الضغط على روسيا قدر المستطاع لا تتوقف عند أي حد".

وحمّلت الخارجية الروسية الولايات المتحدة مسؤولية إلغاء برنامج تبادل الفنون بين البلدين. وأضاف البيان "إنهم يحاولون فصل الاميركيين عن الروس بوساطة جدار تأشيرات الدخول، وجعل سفر مواطنينا إلى الولايات المتحدة مستحيلا".

وأفادت وكالات روسية خلال هذا الاسبوع بأن السلطات الأميركية رفضت منح تأشيرة دخول للراقصة المحترفة أولغا سميرنوفا، بعد أسابيع من أزمة دبلوماسية بين موسكو وواشنطن أدت الى طرد متبادل لدبلوماسيين.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" أن سميرنوفا وراقصة أخرى تدعى جاكوبي تيسي كانتا ستقدمان عرضًا في مركز "لينكولن" في مدينة نيويورك الاثنين، لكن وزارة الهجرة الأميركية رفضت منحهما تأشيرة عمل.

يشار الى ان سميرنوفا نجمة صاعدة في مسرح البولشوي ذي الشهرة العالمية، وبرزت في روسيا بعد ادائها أدوارا رئيسة في عروض باليه مثل "بحيرة البجع".

وتم خفض عدد الموظفين في السفارة الأميركية في موسكو بشكل كبير منذ عمليات طرد الدبلوماسيين التي بدأتها بريطانيا في منتصف مارس.

جاءت الأزمة اثر تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا إضافة إلى الاتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية في العام الماضي.

وقال القنصل الأميركي في روسيا لورانس توبي لصحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الخميس إن اصدار تأشيرات عاجلة للرياضيين والطيارين الروس لم يعد أمرا مضمونا بسبب النقص في الموظفين.

وبحسب الصحيفة، تستغرق عملية اصدار تأشيرة أميركية في موسكو حاليا 250 يوما ويستحيل التسجيل للحصول على موعد جديد قبل نهاية العام.

