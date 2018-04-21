ماكرون يتشاور مع عباس قبل أن يغادر إلى واشنطن

باريس: اجرى الرئيس ايمانويل ماكرون السبت مشاورات هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "عرض خلالها معه الوضع في فلسطين وآفاق مفاوضات السلام قبل يومين من توجهه الى واشنطن"، بحسب ما اورد بيان للرئاسة الفرنسية.

وخلال هذا الاتصال الهاتفي، شجع الرئيس الفرنسي "الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية وحماس، بدعم من مصر، من اجل مصالحة بين الفلسطينيين ضرورية لبناء قواعد دولة موحدة". وتطرق الرئيسان ايضا الى "الوضع المقلق في غزة".

واعتبرت الرئاسة الفرنسية انه "لا بد من انهاء الازمة الانسانية التي يشهدها قطاع غزة عبر نهاية الحصار ورفع القيود وكذلك عبر ضمانات امنية صادقة بالنسبة الى اسرائيل".

كذلك، اشاد ماكرون بما اعلنته القمة العربية في 15 ابريل لجهة "دعم حل الدولتين مع القدس عاصمة وتكرار دعم المبادرة العربية للسلام (التي اطلقت) العام 2002".

واضافت الرئاسة ان فرنسا ستواصل "جهودها من اجل حل تفاوضي بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وهو السبيل الوحيد لسلوك طريق السلام مجددا".

وتدهورت العلاقات بين عباس وادارة الرئيس دونالد ترمب منذ اعلن الاخير في السادس من ديسمبر نقل سفارة الولايات المتحدة من تل ابيب الى القدس.

