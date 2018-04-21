GMT 20:03 2018 السبت 21 أبريل GMT 21:58 2018 السبت 21 أبريل  :آخر تحديث

ماكرون والسيسي يدعوان الى حل سياسي في سوريا

أ. ف. ب.
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القاهرة: شدد الرئيس ايمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي السبت على "ضرورة (التوصل الى) حل سياسي في سوريا" يشكل في رأيهما "السبيل الوحيد الذي يضمن للشعب السوري شروط سيادته الدائمة"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وقال بيان ان الرئيسين "شددا على ضرورة حل سياسي في سوريا واهمية اشراك الدول العربية والاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي" في هذا الحل، معتبرين "انه السبيل الوحيد الذي يضمن للشعب السوري شروط سيادته الدائمة".

وكررا ايضا "عزمهما مواصلة العمل المشترك على صعيد مكافحة المجموعات الارهابية".

في هذا السياق، تشارك مصر في المؤتمر ضد تمويل الارهاب الذي تستضيفه باريس في 25 و26 ابريل.

الى ذلك، طلب ماكرون من وزير خارجيته جان ايف لودريان التوجه الى مصر في نهاية ابريل.


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