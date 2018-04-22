مناظرة الفلاحة بمكناس تُناقش دور الشباب في المجال الفلاحي

الرباط: تستضيف مدينة مكناس (شمال شرق الرباط) بعد غد الاثنين، الدورة العاشرة للمناظرة الوطنية للفلاحة، التي ستناقش موضوع "الشباب، المحرك والمستفيد الرئيسي من التنمية الفلاحية"، بمشاركة وازنة لرؤساء دول ووزراء الفلاحة و علماء وخبراء بارزين بدول إِفريقية، وذلك برعاية من العاهل المغربي الملك محمد السادس.وستعرف هذه المناظرة التي تنظمها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية، منذ سنة 2008، تنظيم مائدتين مستديرتين لمناقشة مستقبل القطاع الفلاحي، حَيْث ستركز المائدة المستديرة الوزارية الأولى على موضوع "نحو اتفاق فلاحي جديد لشباب الوسط القروي".

وستعرف المناظرة مشاركة جوزيفا ليونيل كورييا ساكو، مفوض الاقتصاد القروي والزراعة في لجنة الاتحاد الأفريقي، و ستيفان ترافيرت، وزير الفلاحة والأغذية الفرنسي، و إيزابيل غارسيا تيخرينا، وزيرة الفلاحة الصيد البحري والأغذية والبيئة الإسبانية، ومامادو سانغافوا كوليبالي، وزير الفلاحة والتنمية القروية بالكوت ديفوار.

و ستشهد هذه الدورة حضور خبراء دوليين رفيعي المستوى، من قبيل عثمان باديان، مدير المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في داكار و سيمون وينتر، المدير التنفيذي لمؤسسة "سينجنتا" للزراعة المستدامة في بازل و مامادو بيتي، مدير المكتب الإقليمي لأفريقيا بمؤسسة "روكفلر" في نيروبي، و دافيد روبالينو، مدير الوظائف في البنك الدولي في واشنطن، و هدى بولهيت، وهي مقاولة شابة من الداخلة (جنوب المغرب) و زكريا قادري، الأستاذ الباحث في كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق الدارالبيضاء.

وسيشارك هؤلاء الخبراء الستة في طاولة مستديرة حول موضوع "الابتكار من أجل الشباب، حلول مستدامة للفلاحة".

جدير بالذكر ان المناظرة الوطنية للفلاحة أضحت حدثاً مرجعياً في القطاع الفلاحي على المستويين الوطني والدولي، إذ تتيح كل سنة تقديم حصيلة مخطط المغرب الأخضر، وإنجازاته والتوجهات الاستراتيجية لمستقبل الفلاحة بالمغرب، التي تعتبر نموذجاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جانب من الدورة السابقة للمناظرة الوطنية للفلاحة







