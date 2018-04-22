الشرطة تنفي توقيف زعيم الحركة الاحتجاجية في أرمينيا

يريفان: نفت الشرطة الارمينية خبر توقيف زعيم الحركة الاحتجاجية نيكول باشينيان خلال الصدامات التي اندلعت بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في يريفان، مشيرة إلى أنه "تم اخراجه بالقوة" من مسيرة الأحد.

وأفاد بيان الشرطة أنه "رغم الدعوات المتتالية لوقف الاحتجاجات غير القانونية، استمر باشينيان بقيادة التظاهرات" في يريفان، مضيفا أنه "تم اخراجه بالقوة من موقع" الاحتجاجات مع نائبين معارضين اثناء قيام الشرطة بتفريق الحشود.

وكان النائب المعارض ساسون ميكايليان قال للصحافيين في وقت سابق إن الشرطة اعتقلت باشينيان. وقال "يجب على الشعب تحرير نيكول" باشييان.

وبصفته نائبا، يتمتع باشينيان بحصانة برلمانية وهو ما يمنع توقيفه دون الحصول على موافقة النواب بموجب دستور البلاد. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب القنابل الصوتية خلال الاشتباكات مع المشاركين في التظاهرة التي قادها باشينيان في حي اريبوني في يريفان.

حدث ذلك بعد وقت قصير من انسحاب رئيس الوزراء سيرج سركيسيان من المحادثات مع زعيم الحركة الاحتجاجية. ولم يستمر الاجتماع الذي تم نقله عبر التلفزيون بين الرجلين أكثر من دقائق معدودة صباح الأحد قبل أن يغادر رئيس الوزراء متهما المعارضة بـ"الابتزاز".

وأعلن باشينيان في وقت سابق "بدء ثورة مخملية سلمية" في الدولة القوقازية التي تعد 2,9 مليون نسمة. وبدعوة منه، تم تنظيم احتجاجات على مدى الأيام العشرة الأخيرة للتنديد بتسلم سركيسيان رئاسة الوزراء بعد ترؤسه البلاد طوال عقد كامل.

انتقد أنصار المعارضة سركيسيان على خلفية تفشي الفقر والفساد وتزايد نفوذ الفئة الثرية الحاكمة. وبموجب نظام برلماني جديد، انتخب النواب سركيسيان كرئيس للوزراء في الأسبوع الماضي.

وقد سمحت تعديلات دستورية اقرت العام 2015 بنقل السلطة من الرئيس إلى رئيس الوزراء. وعقب انتخابه للمرة الاولى في 2008، قتل عشرة أشخاص وأصيب المئات بجروح خلال صدامات دامية بين الشرطة وأنصار مرشح المعارضة آنذاك.

وكان باشينيان نشر في وقت سابق في فيديو نشر على صفحته في فايسبوك: "لقاؤنا سيحصل غدا الساعة 10:00 (06:00 ت غ)"، مشددًا على أنه سيبحث مع ساركيسيان خصوصًا في مسألة "استقالته" من رئاسة الوزراء. ولم تحصل وكالة فرانس برس على تعليق فوري من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وكان الرئيس الأرمني آرمين سركيسيان قد توجّه مساء السبت إلى ساحة الجمهورية في وسط العاصمة يريفان للقاء زعيم المعارضة.

وصافح الرئيس الأرمني، يرافقه حراسه الشخصيون، النائب وزعيم المعارضة باشينيان، قبل أن يتبادل الرجلان حديثًا استمر نحو عشر دقائق، وفق مراسلة لفرانس برس.

هذه التظاهرة الجديدة للمعارضة ضد الرئيس الأرمني السابق سيرج سركيسيان، الذي بات رئيسًا للوزراء، جمعت عشرات آلاف المشاركين، بحسب مراسلي فرانس برس في المكان.

إثر لقائه المقتضب مع الرئيس، قال باشينيان أمام المتظاهرين إنه قبل بالتفاوض مع السلطات. لكنه شدد على وجوب أن تنحصر المفاوضات برحيل رئيس الوزراء على أن تجري في "منطقة محايدة"، مثل فندق ماريوت، غير البعيد من ساحة الجمهورية.

ويندد أنصار المعارضة بجهود سركيسيان للبقاء في السلطة كرئيس للوزراء، بعدما تولى الرئاسة لعقد كامل. وخلال مسيرة شارك فيها 30 ألف شخص مساء الجمعة، عرض باشينيان مطالبه للسلطات.

وقال "أولًا، يستقيل سركيسيان. وثانيًا، ينتخب البرلمان رئيسًا جديدًا للوزراء يمثل الشعب. وثالثًا، تشكل حكومة موقتة. ورابعًا، يتم تحديد تاريخ للانتخابات البرلمانية. سننخرط في المفاوضات على أساس هذه المطالب"، واصفًا سركيسيان بأنه "جثة سياسية".

