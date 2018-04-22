إيران منفتحة على مفاوضات حول تبادل سجناء

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن طهران منفتحة على إجراء مفاوضات لمبادلة سجناء مع الولايات المتحدة، إذا ما أظهرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب "تغييرًا في موقفها".

طهران: أوضح ظريف في مقابلة عبر برنامج "فيس ذي نيشن" على شبكة "سي بي إس" ستُبث الأحد، أن المفاوضات "ممكنة بالتأكيد من منظور إنساني، لكنها تتطلب تغييرًا في الموقف". وهناك خمسة أميركيين مسجونون في إيران، بينهم باقر نمازي، البالغ الحادية والثمانين، والذي يواجه تدهورًا في حالته الصحية.

وانتقد ظريف الإدارة الأميركية بسبب "عدم احترامها" لإيران. وهدد ترمب مرارًا بالتخلي عن الاتفاق النووي مع إيران، معتبرًا إياه استسلامًا لطهران.

وقال ظريف، بحسب مقتطفات من المقابلة، "أنت لا تدخُل في مفاوضات من خلال إظهار عدم احترام لدولة ولشعبها وحكومتها عبر إطلاق إدّعاءات علنية، من بينها هذا الوهم المتعلق بتغيير النظام".

وبحسب ظريف، هناك "عدد كبير" من السجناء الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة أو في مكان آخر بناء على طلب واشنطن، "بمن فيهم امرأة اضطرت للولادة داخل سجن أسترالي بسبب طلب تسليم أميركي".

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين واشنطن وطهران منذ عام 1980، وعاد التوتر إلى التصاعد بين الطرفين مع وصول ترمب إلى السلطة بعد فترة قصيرة من الدفء في العلاقات خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

