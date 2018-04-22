مصرع نائب أردني وزوجته وثلاثة من أبنائه في حادث سير بجنوب عمّان

عمان: اعلن مصدر امني الأحد مصرع نائب اردني وسبعة اشخاص آخرين، بينهم اربعة من افراد أسرته، مساء امس السبت في حادث سير في الكرك في جنوب عمّان.

وقال المصدر ان "النائب محمد عايد العمامرة واربعة من افراد أسرته هم زوجته وثلاثة من ابنائه وشقيق زوجته وشخصان اخران، توفوا أمس السبت في حادث سير".

واوضح ان "الحادث وقع عند تحويلة على الطريق الصحراوي في منطقة سواقة في الكرك (جنوب عمان) عندما اصطدمت مركبة النائب بسيارة ونش (رافعة)".

واوضح ان "فرق الإنقاذ والإسعاف عملت على تقديم الإسعافات اللازمة الى المصابين، ونقلهم، وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الامير علي ابن الحسين العسكري ومستشفى النديم الحكومي".

ونعى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة النائب العمامرة، وقرر تأجيل جلستي المجلس المقررتين الاحد الى الاثنين.

يشارالى ان حوادث السير أحد أبرز أسباب الوفيات في الأردن، بسبب أحوال الطرق السيئة او الاحوال الجوية السيئة او عدم الالتزام بقوانين المرور. ولقي 750 شخصا مصرعهم في 2016 في حوادث سير في الاردن، بينما شهد العام الذي سبقه مصرع 608 اشخاص.