موت دب بني نادر أثناء محاولة أسره في إيطاليا

تحقق إدارة أحد المتنزهات الوطنية في إيطاليا في حادث موت دب بني نادر، خلال عملية أسره.

وكان علماء بيولوجيون في المتنزه، الواقع في جبال أبنين وسط إيطاليا، قد حاصروا الدب من أجل تركيب طوق لاسلكي في رقبته، يمكنهم من تتبع تحركاته.

لكن الدب، وهو ذكر من نوع مارسيكي، بدأ يعاني صعوبة في التنفس، لدى اعطائه مخدر، ومات بعد ذلك بوقت قصير، على الرغم من جهود إنقاذه.

ووصف مسؤولون عن الحياة البرية فقدان هذا الحيوان بأنه أمر "خطير للغاية".

وقال فرع الصندوق العالمي للطبيعة في إيطاليا: "إنه سلالة فرعية تواجه خطر الانقراض، ويبلغ عددها حاليا نحو خمسين أو أكثر بقليل"، ودعا الصندوق إلى مراجعة اجراءات أسر الحيوانات البرية.

وأُسر الدب خلال فخ ليل الأربعاء الماضي، ضمن عملية أسر مرخصة في محمية أبروزو ولازيو وموليزي الطبيعية.

ووفقا لوسائل إعلام إيطالية، لم يكن الدب الصغير هو المقصود من عملية الأسر، وإنما كان طاقم عمل الحديقة يحاول أسر حيوان آخر.

وكان الدب الآخر، ماريو، قد تجول في إحدى القرى ليلا، وبدا أنه يمثل خطرا على سكانها.

وقال أنطونيو كاريرا، مدير المتنزه الوطني، لوسائل الإعلام: "إنها أول مرة نواجه فيها حالة طارئة متعلقة بالتخدير، خلال عملية أسر الحيوانات".

وأضاف أنه على الرغم من أن الإجراءات المتبعة "تخفض المخاطر على الدب إلى حدها الأدنى، فإنه لا يمكن استبعادها تماما".

وأعرب كاريرا عن "ثقته التامة في طاقم عمل المتنزه"، وعن أمله في أن يسلط التشريح الطبي "الضوء كاملا على أسباب وفاة الدب".