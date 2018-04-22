إخلاء موقع سياحي في فرنسا بعد تهديدات غامضة

عنصران من الدرك الفرنسي يغلقان الطريق المؤدي الى مون سان ميشال

باريس: أعلنت السلطات الفرنسية إخلاء موقع مون سان ميشيل السياحي بعد أن وجه رجل تهديدًا "غامضًا" للشرطة.

وذكر حاكم المقاطعة جان مارك سابات أن شاهدًا سمع رجلاً يطلق التهديدات بعدما دخل الموقع السياحي في منطقة نورماندي بشمال غرب فرنسا، وكان ذلك حوالي الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش.

وأضاف لراديو "فرانس إنفو" "قررت إخلاء مون سان ميشيل لاعتبارات أمنية، ولتبديد أي شكوك، حيث أننا لا نعلم غايته".

وقال الدرك الوطني الفرنسي إن الرجل هدد قوات الأمن على متن إحدى الحافلات التي تخدم الموقع الذي يقع بشبه جزيرة مطلة على القنال الإنكليزي.

ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤول في الدرك أن "التهديد كان غامضا، لكنه دفع السلطات لإصدار أمر بإخلاء المنطقة".

وأكد مصدر قريب من الملف، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، متابعة هذا الشخص في الموقع السياحي بفضل كاميرات المراقبة التابعة لشرطة البلدية قبل اختفائه.

ومُنع السياح من الدخول في حين تم اجلاء المارة الذين يمكثون في الفنادق بهدوء دون أي حادث يذكر. وتم اغلاق الدير في اجراء وقائي.

وحلقت مروحية للشرطة فوق الموقع. وتبحث السلطات عن الرجل الذي أصدر التهديد.

ومون سان ميشال مدرج في قائمة التراث العالمي الانساني التابعة لليونسكو منذ العام 1979. وهو من المواقع الاكثر استقطابا للسياح في فرنسا.

وبلغ عدد الزائرين 2,3 مليون شخص عام 2014، بحسب الأرقام الأخيرة التي نشرتها السلطات المحلية.