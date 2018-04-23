رئيس نيكاراغوا يتخلى عن إصلاح أنظمة التقاعد

ماناغوا: تخلى رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا الأحد عن إصلاح انظمة التقاعد المثير للجدل، الذي ادى الى خروج تظاهرات أودت بحياة ما لا يقل عن 24 شخصًا خلال خمسة ايام.

وقال الرئيس خلال اجتماع مع اصحاب العمل "يجب أن نعيد النظام، لا يمكننا السماح بالفوضى والجريمة واعمال النهب"، واصفا المتظاهرين بالعصابات الاجرامية.

وارتفعت حصيلة التظاهرات العنيفة احتجاجًا على إصلاح انظمة التقاعد الى اكثر من 24 قتيلا، بحسب منظمة غير حكومية، في حين تواصلت المواجهات وأعمال النهب الأحد لليوم الخامس على التوالي.

بدأت هذه الاضطرابات، وهي الاخطر من نوعها منذ تولي اورتيغا السلطة قبل 11 عاما، الاربعاء في عدد كبير من مدن البلاد. واحتج المتظاهرون على اصلاح يهدف الى رفع قيمة اقتطاعات اصحاب العمل والأجراء مع خفض معاشات التقاعد بنسبة 5 بالمئة وذلك بغرض تقليص عجز الضمان الاجتماعي البالغ 76 مليون دولار، تطبيقا لتوصية من صندوق النقد الدولي.

وقالت رئيسة مركز حقوق الانسان النيكاراغوي فيلما نونيز لوكالة فرانس برس "نقدر ان عدد القتلى فاق العشرين، لكننا بصدد التثبت، لان هناك الكثير من التضليل الإعلامي. الوضع خطير بالفعل، وهذا ما يقلص قدرتنا على التثبت". ولم ترد السلطات ولا الشرطة على سؤال فرانس برس بشأن تأكيد هذه الحصيلة.

واشارت آخر حصيلة رسمية الى عشرة قتلى الجمعة، في حين تحدثت صحيفة لابرينسا عن اكثر من 30 قتيلا، لكن من دون ايراد اي مصدر.

اندلعت الموجة الاخيرة من المواجهات بين شبان متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب في ماناغوا بعد خطاب عبر التلفزيون للرئيس اورتيغا مساء السبت. واقام المتظاهرون حواجز في الشوارع ورموا بالحجارة عناصر الشرطة الذين ردوا بالغاز المسيل للدموع.

ووجّه الرئيس خلال كلمته نداء للحوار، لكنه اكد ان التظاهرات مدعومة من مجموعات سياسية معادية لحكومته وممولة من منظمات متطرفة اميركية لم يسمها. اضاف اورتيغا ان هدفها "زرع الرعب وزعزعة الأمن" و"تدمير صورة نيكاراغوا" بعد "11 عاما من السلم" تمهيدا "للاستيلاء على الحكم".

نهب مراكز تجارية

وبدت شوارع ماناغوا وقد تناثر فيها الحطام صباح الاحد بحسب مراسلي فرانس برس الذين شاهدوا اعمال نهب. كما تم نهب مبان عامة في مدينتي ليون وماسايا قرب ماناغوا، واحرقت سيارات، ونهبت مراكز تجارية، بحسب الحكومة. وتم نشر جنود مسلحين ببنادق امام المباني الادارية.

وتوفي المصور المحلي ميغيل انجيل غاهونا، السبت في مدينة بلوفيلدس (شرق) بعد اصابته بالرصاص، بينما كان يلتقط صورا للمواجهات بين متظاهرين وعناصر الشرطة، كما ذكرت مصادر نقابية. وبحسب بيان رسمي قتل شرطي يبلغ من العمر 33 عاما بالرصاص السبت في منطقة جامعة البوليتكنيك بماناغوا.

ودانت الولايات المتحدة الأحد "العنف والقوة المفرطة التي تستخدمها الشرطة واشخاص اخرون ضد المدنيين الذين يمارسون حقهم الدستوري في حرية التعبير والتجمع".

من جهته اعتبر الاتحاد الاوروبي ان "العنف غير مقبول"، مضيفا "يجب أن تتم التظاهرات سلميًا، ويجب على قوات الشرطة التدخل بأقصى درجات ضبط النفس".

وفي روما دعا البابا فرنسيس النيكاراغويين الى "وقف كل اعمال العنف" و"تفادي اراقة الدماء بشكل مجاني" وحل الخلاف "سلميا وبروح من المسؤولية".

واعلن معارضو الاصلاح الاحد عن مسيرة جديدة باتجاه جامعة البوليتكنيك معقل الاحتجاج حيث تحصن مئات الطلاب. وهذه اعنف تظاهرات تشهدها نيكاراغوا منذ تولي اورتيغا الحكم. وقال السفير النيكاراغوي السابق في واشنطن كارلوس تونيرمان "لم نشهد مثل هذا منذ سنوات في نيكاراغوا".

واوضح ان مجرد انتشار الاحتجاجات "في كل مدن البلاد تقريبًا وكل الجامعات، وقيام الحكومة بقمعها بعنف، يعني ان هناك تململا شعبيا ليس فقط بسبب الاصلاح، بل بسبب كيفية ادارة البلاد".

وبحسب محللين فإن سكان نيكاراغوا ضاقوا ذرعًا بالارتفاع المتواصل لتعرفات الكهرباء والوقود وإلغاء الوظائف في القطاع العام وتقليص المساعدات الاجتماعية بسبب تراجع المساعدة التي تقدمها فنزويلا منذ سنوات.