الامارات تتهم مقاتلات قطرية بالاقتراب من احدى طائراتها

ابوظبي: اتهمت الامارات الاحد مقاتلات قطرية بالاقتراب "بشكل خطير" من طائرة اماراتية مدنية على متنها 86 راكبا في الاجواء البحرينية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان هذه "المقاتلات قامت بملاحقة الطائرة المدنية الإماراتية والاقتراب منها (...) تاركة ثواني قليلة قبل اصطدام الطائرتين".

واوضح البيان ان هذا يعد "اقترابا خطيرا وغير آمن يعرض حياة الركاب للخطر" مشيرة ان قائد الطائرة اجبر "على اجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام".

وقالت الهيئة انها سترفع شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

والعلاقات بين دولة الامارات والبحرين والسعودية ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي بعدما اتهمت الدول الاربع الدوحة بدعم الارهاب وهو ما تنفيه الامارة الغنية مرارا.

وكانت الدول الاربع اتخذت لدى قطع علاقاتها مع قطر اجراءات عقابية بحقها في محاولة لتضييق الخناق عليها تجاريا واقتصاديا، بينها منع الطائرات القطرية من عبور اجوائها.

وانخرطت الامارات وقطر في سجال بشأن انتهاكات للمجال الجوي خلال الاشهر الأخيرة. وسبق ان اتهمت الامارات مقاتلات قطرية بالاقتراب من طائرات مدنية في اجواء البحرين.