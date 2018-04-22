GMT 13:45 2018 الأحد 22 أبريل GMT 13:48 2018 الأحد 22 أبريل  :آخر تحديث

قتلى في إطلاق نار في ولاية تينيسي الأميركية

صحافيو إيلاف
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واشنطن: قالت الشرطة في ولاية تينيسي الأميركية إن رجلا مسلحا أطلق نار في مطعم في منطقة ناشفيل إدى لسقوط ثلاثة قتلى وأربعة جرحى على الأقل.

ووقع الحادث صباح الأحد. وذكر بيان الشرطة، أن الرجل العاري أطلق النار ثم هرب.

وقدمت الشرطه أوصافه على الإنترنت للمساعدة في التبليغ عنه.

وبحسب البيان، فإن مُطلق النار شخص أبيض الوجه، وذو شعر قصير، وقالت الشرطة في وقت لاحق، إنها تبحث عن مشتبه فيه يسمى، ترافيس بينكين، ويبلغ 29 عاما من العمر.


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