قتلى في إطلاق نار في ولاية تينيسي الأميركية

واشنطن: قالت الشرطة في ولاية تينيسي الأميركية إن رجلا مسلحا أطلق نار في مطعم في منطقة ناشفيل إدى لسقوط ثلاثة قتلى وأربعة جرحى على الأقل.

ووقع الحادث صباح الأحد. وذكر بيان الشرطة، أن الرجل العاري أطلق النار ثم هرب.

وقدمت الشرطه أوصافه على الإنترنت للمساعدة في التبليغ عنه.

وبحسب البيان، فإن مُطلق النار شخص أبيض الوجه، وذو شعر قصير، وقالت الشرطة في وقت لاحق، إنها تبحث عن مشتبه فيه يسمى، ترافيس بينكين، ويبلغ 29 عاما من العمر.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0