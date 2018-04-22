الرباط: تحيي فرقة "ناس الغيوان" المغربية الشهيرة، حفلاً غنائياً في مدينة لاهاي الهولندية وذلك في الثامن والعشرين من أبريل الجاري، في إطار فعاليات الدورة الاولى من مهرجان "غناوة لاهاي" الذي تنظمه مؤسسة صوت الشباب متعدّد الجنسيات "MJG".

وفي اتصال هاتفي مع "إيلاف المغرب" قال مصطفي بربوش مدير المهرجان ان استضافة فرقة "ناس الغيوان" في هولندا يشكّل حدثاً فنياً مهما نظراً للشهرة التي تحظي بها هذه الفرقة المميّزة بَيْن أوساط الجمهور الهولندي وأبناء الجالية المغربية .

فرقة "ناس الغيوان" المغربية

وأضاف بربوش: "نحن سعداء باستضافة فرقة موسيقية تركت بصمة عميقة وخالدة في الموسيقى المغربية وكانت ممثلاً حقيقياً لصوت المغاربة في حقبة مهمة من التاريخ المغربي".

جدير بالذكر ان مدينة لاهاي أولت في السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بالتنوع الثقافي والفني واستضافت في هذا السياق مثقفين وفنانين من مختلف دول العالم.

في إطار الاهتمام بالحوار الثقافي بين مختلف الثقافات تشهد المدينة إقامة عدد من المهرجانات المهمة مثل مهرجان "سخلدرسفايك" الثقافي ومهرجان "حقوق الانسان السينمائي".



