"الاستقلال" المغربي يختار شيبة ماء العينين رئيسا لمجلسه الوطني

الرباط: عكس التوقعات التي كانت ترشح نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال المغربي، لتولي منصب رئيس المجلس الوطني للحزب، توافق أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب في دورة المجلس الوطني التي انعقدت أمس السبت، على تعيين شيبة ماء العينين رئيسا لبرلمان الحزب تفاديا للخلاف بين القيادات.

وجاء القرار مفاجئا لأعضاء المجلس الوطني لأعرق حزب بالبلاد، حيث كان عدد من القياديين قد قدموا ترشيحاتهم للمنصب من أبرزهم مضيان الذي حظي بدعم الأمين العام للحزب نزار بركة، وتيار "بلا هوادة"، في مقابل رحال المكاوي المساند من طرف حمدي ولد الرشيد القيادي النافذ في "الاستقلال".

وأفادت مصادر من المجلس الوطني لحزب الاستقلال بأن تنصيب ماء العينين، رئيسا لبرلمان الحزب، جاء بناء على توافق بين أعضاء اللجنة التنفيذية، رغم أنه لم يكن من ضمن الأسماء المرشحة لشغل منصب رئيس المجلس الوطني للحزب.

ويبدو أن قادة حزب الاستقلال المغربي توصلوا في آخر المطاف إلى حل يرضي الجميع، بعد فشلهم في التوافق على مرشح واحد، وتشبت كل طرف بمرشحه، وهو ما كان ينذر بمعركة جديدة تفتح الباب واسعا أمام عودة الانقسام للحزب، الذي ميز المرحلة السابقة بقيادة حميد شباط.

كما شهدت دورة المجلس الوطني تقديم كريم غلاب القيادي في الحزب والوزير السابق، سحب ترشيحه للمنافسة على رئاسة المجلس الوطني لحظات قبل بدء عملية التصويت، وهو ما عده بعض الحاضرين في المؤتمر مؤشرا على توصل القيادة لحل توافقي حول الموضوع.

