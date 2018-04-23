زيارة ماكرون الرسمية لواشنطن اختبار لصداقته مع ترمب

تواجه الصداقة بين إيمانويل ماكرون بالرئيس الأميركي دونالد ترمب اختبارًا صعبًا مع توجّه الرئيس الفرنسي إلى واشنطن في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام يبحثان خلالها عددًا من النقاط الخلافية الجوهرية في طليعتها الملف النووي الإيراني.

إيلاف: في مقابلة اجرتها معه الاحد شبكة "فوكس نيوز" المفضلة لدى ترامب، عرض ماكرون ما سيطرحه من حجج وبراهين لاقناع ترمب في الملفات التي تضعهما على طرفي نقيض، مثل ايران وسوريا والنزاع التجاري بين الاتحاد الاوروبي وواشنطن.

ستبدأ اول زيارة دولة لرئيس اجنبي الى الولايات المتحدة في عهد ترمب مساء الاثنين بحفل تشريفات فاخر، يتناول خلاله الرئيسان وزوجتاهما العشاء في في "ماونت فيرنون"، المقر التاريخي للرئيس جورج واشنطن في جنوب العاصمة.

سنديانة كهدية

وكان ترمب وماكرون وزوجتاهما تناولا العشاء في الطبقة الثانية من برج إيفل عندما زار الرئيس الأميركي فرنسا في يوليو الماضي.

تبدأ المحادثات الدبلوماسية الثلاثاء بلقاءات في البيت الابيض يليها عشاء رسمي. ويلقي ماكرون خطابًا في الكونغرس الاميركي قبل أن يلتقي طلابا في جامعة جورج واشنطن. ويسعى ماكرون خلال زيارته الى ابراز التاريخ المشترك للبلدين والقيم والمواقف التي يتشاركانها.

تأكيدا على العلاقة التاريخية التي تربط بين البلدين، سيقدم ماكرون إلى الرئيس الاميركي غرسة من شجرة سنديان نمت في شمال فرنسا، قرب موقع "معركة غابة بيلو"، حيث سقط نحو الفي جندي من مشاة البحرية الاميركية خلال الحرب العالمية الاولى في يونيو 1918.

لا خطة بديلة

لكن بعيدا عن مظاهر الصداقة هذه، تدور خلافات عديدة بين الرجلين، يأمل الرئيس الفرنسي بان تسمح علاقته الجيدة بترمب في تليين مواقف نظيره الاميركي على الاقل.

لا شك ان الملف الاكثر حساسية هو الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015، والذي هدد ترمب بإلغائه، ما لم يتم تشديد بنوده لإجبار ايران على كبح برنامجها البالستي ونفوذها في المنطقة. واكدت طهران السبت انها مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم بـ"قوة" إذا تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي، ما يمكن ان يشكل خطوة اولى باتجاه صنع قنبلة ذرية.

وينوي ماكرون طرح اتفاق مكمل بين الدول الغربية للاتفاق النووي من شأنه الرد على هواجس ترمب. لكن لا احد يعلم ما اذا كانت اقتراحات الرئيس الفرنسي ستنجح في تغيير موقف ترامب قبل 12 مايو، الموعد الذي سيتخذ فيه قراره بشان الاتفاق النووي.

وقال ماكرون في المقابلة التي اجرتها معه "فوكس نيوز" بالإنكليزية، وبثتها الأحد عشية زيارته لواشنطن، "ليست لديّ خطة بديلة" للتأكد من عدم امتلاك ايران قنبلة نووية.

الاستراتيجية في سوريا

كذلك تشكل الاستراتيجية المعتمدة في سوريا نقطة خلافية اخرى، بعد الحاق الهزيمة بتنظيم داعش. وعزز الرجلان تحالفهما أخيرا في الضربة التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في سوريا ردا على هجوم مفترض بالاسلحة الكيميائية ضد مدنيين في مدينة دوما السورية قرب دمشق.

يعتزم ترمب سحب القوات الأميركية البالغ عديدها نحو الفي جندي، من سوريا في اسرع وقت ممكن، معتبرا أنه انتصر في المعركة، وهو ما تخشاه باريس.

وكان ماكرون اعلن انه اقنع ترمب بـ"البقاء لمدة اطول" في سوريا قبل ان يصدر البيت الابيض الاحد الماضي بيانا مناقضا. وحذر ماكرون الاحد من تزايد التدخل الايراني في المنطقة وعودة الإرهاب في حال خرج الغربيون من سوريا بشكل سابق لاوانه.

وقال ماكرون "في اليوم الذي ننهي فيه هذه الحرب ضد تنظيم داعش، إذا غادرنا بصورة تامة ونهائية، حتى ولو من وجهة نظر سياسية، فسوف نترك المجال متاحًا للنظام الإيراني و(الرئيس السوري) بشار الأسد". اضاف الرئيس الفرنسي "حتى بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش، سيكون للولايات المتحدة، وفرنسا ولحلفائنا وحتى لروسيا وتركيا دور كبير لبناء سوريا جديدة".

تجنب حرب تجارية

وسيسعى ماكرون خلال زيارته الى اعفاء الاتحاد الاوروبي من الرسوم الجمركية الاميركية على الفولاذ والالمنيوم، والتي تدخل حيز التنفيذ في 1 مايو. واكد ماكرون الاحد "لا حرب بين الحلفاء".

وخلافا لشركائه الاوروبيين، عمل ماكرون الذي انتخب في مايو 2017 على انشاء تحالف خاص مع دونالد ترمب الذي يرى الرئيس الفرنسي فيه مغردًا خارج السرب، مثله.

ووصف ماكرون اول لقاء له مع ترمب في مايو 2017 في بروكسل بانه كان "صريحا وواضحا وعفويا". وكان ماكرون صافح بقوة ترمب المعروف باستخدامه قبضته لاظهار تفوقه على من يصافحهم.

