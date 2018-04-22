ارسال تعزيزات كبيرة لمنطقة الالب الفرنسية لمراقبة الحدود

باريس: اعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب مساء الاحد ارسال تعزيزات "كبيرة" من قوات الامن "لضمان الاحترام المطلق لمراقبة الحدود" في منطقة الالب التي شهدت نهاية الاسبوع عمليات نفذها ناشطون من اقصى اليمين ومن انصار المهاجرين.

وجاء في بيان ان الوزير "يدين باشد العبارات الاستفزازات والايماءات والحوادث التي ميزت نهاية الاسبوع في (مقاطعة) هوت الب (الالب العليا) والتي تقف وراءها مجموعات من اقصى اليمين واليسار".

وكان ناشطون من مجموعة "جيل الهوية" اليمينية المتطرفة اغلقوا السبت وصباح الاحد تلة الايشيل التي يمر منها مهاجرون من ايطاليا الى فرنسا.

ثم الاحد "تجمعت مجموعة من اكثر من مئة من الناشطين الفرنسيين والايطاليين المؤيدين للمهاجرين عند تلة مونت جنينفري قادمين من ايطاليا وذلك بهدف تمكين ثلاثين مهاجرا من عبور الحدود بشكل غير قانوني وعنوة"، بحسب الوزارة.

وتابعت الوزارة انه بهذه المناسبة "ارتكبت اعمال عنف تجاه قوات الامن وتم الاضرار بعربة للدرك الوطني".

واكد وزير الداخلية الذي يدافع عن مشروعه المثير للجدل بشأن اللجوء والهجرة في الجمعية الوطنية "رغبته في محاربة من يريدون افشال عمليات المراقبة على الحدود وايضا من يزعمون الحلول محل قوات الامن في هذه المهام".

