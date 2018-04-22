وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني

الرباط: توفيت الفنانة المغربية وئام الدحماني مساء يوم الأحد، إثر إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة، أثناء وجودها في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ونشر عدد من الفنانين المغاربة عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صور وئام الدحماني مرفوقة بأدعية ورسائل تعزية، منهم حياة الإدريسي و لمياء الزايدي و أمين بنجلون و حاتم إدار و بشرى أهريش و بشرى خالد و غيرهم، حيث شكل الخبر صدمة كبيرة داخل الوسط الفني المغربي والعربي.

من جهته، كتب الشاعر الغنائي الكويتي مصعب العنزي، "بكل حزن وأسى تلقيت خبر وفاة زميلتي وصديقتي و أحد أفراد فريق عمل الملحمة الوطنية "المغرب المُشرق"، الفنانة المغربية وئام الدحماني، غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته، تعازينا لأسرتها الكريمة، وأنا أكتب هذا التعبير ترجع فيني الذكريات التي جمعتنا أثناء إنجاز ذلك العمل الوطني، رحمك الله يا وئام".

وعملت الدحماني في بدايتها في مجال الإعلام بالإمارات العربية المتحدة، قبل أن تقرر الاتجاه لميدان الغناء، من خلال تقديم أغانٍ متنوعة، و اشتهرت بولعها بالتراث الهندي من خلال أغانيها المصورة، وتقديمها لبرامج تتناول نجوم السينما الهندية.