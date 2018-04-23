طائرات جزائريّة تخترق أجواء المنطقة العازلة للتجسّس على المغرب

الرباط: رصدت القوّات المسلحة الملكية في الصحراء، طائرات استطلاع جزائريّة، تبيّن أنها اقتحمت أجواء المنطقة العازلة قصد التقاط صور من الجو لدحض التقارير المغربية، التي اعتمدت على صور الأقمار الصناعية لرصد تحركات عناصر" بوليساريو" وطائرات قادمة من الجزائر نحو المنطقة العازلة.

وكتبت "المساء" ان طائرات تابعة لسلاح الجو المغربي باشرت رحلات استطلاعية في أنحاء المنطقة، بهدف تعقّب عمليات اقتحام جديدة للعناصر المسلحة من ميليشيات " بوليساريو"، في مناطق عازلة كتلك التي ثم تسجيلها خلال بداية أبريل الجاري.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن طبول الحرب الإلكترونية دقت بين الجارتين، إذ لجأ الجيش المغربي إلى تشغيل نظام إلكتروني دفاعي يستخدم لأغراض عسكريّة، بعد الحديث عن استعمال الجزائر طائرات من دون طيّار، من بَيْن مهامها الأساسية الإستطلاع وتحديد المواقع العسكريّة عن بعد.

تلاعب في تواريخ لحوم الدواجن

الصّحيفة ذاتها كتبت أنه في سابقة من نوعها، حجزت مصالح مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الأسبوع الماضي، كميّات كبيرة من اللحوم البيضاء التي كانت معروضة للبيع بأحد المتاجر الكبرى المعروفة بالدار البيضاء، بِسَبَب وجود تغييرات في تواريخ الإنتاج المدونة على العلب من الشركة التي قامت بالتعبئة والتاريخ الذي تضعه إدارة المتجر المذكور.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن عمليّة الحجز قامت بها لجنة تتكوّن من طبيبين بيطريين من الدار البيضاء، بعد المعاينة التي تمت يوم الجمعة الماضي، حَيْث قاما بتحرير محضر بخصوص الاختلالات التي عاينها ، وتم بموجبها حجز اللحوم المذكورة.

وأضافت "المساء" أن عمليّات تفتيش خضعت لها، نهاية الأسبوع الماضي، مجموعة من الأسواق الكبرى، بتعليمات من الإدارة المركزية للمكتب، بعد أن اتضح أن بعض المتاجر تقوم بتغيير تاريخ إنتاج وتعبئة اللحوم البيضاء مع وجود تاريخين متضاربين على العلبة ذاتها للإنتاج الأول الذي يَخُص المنتج، والثاني الذي يَخُص المتجر.

الاستعانة بفرق خاصّة لمواجهة التمرد داخل السجون

"المساء" كتبت كذلك أن المندوبية العامّة لإدارة السجون ستستعين بفرق خاصّة، سيتم الإعلان عنها آخر الشهر، من أجل مواجهة أي تمرد داخل السجون في المملكة، مشيرة إلى أن عناصرها تلقت تكويناً في فرنسا، وتم تجهيزها بأزياء وواقيات من الرصاص، إضافة إلى علاوة شهرية قيمتها 1000 درهم لكل فرد.

ونسبة إلى مصدر جيد الاطلاع، فإن تلك الفرق الخاصّة، التي ستهتم بتأمين الفضاءات الداخليّة للسجون حال رصد أي تمرّد، تتميّز بقدرات على المواجهة في كل الوضعيات، وتدبير الأزمات الطارئة، والإقبال على عمليّات التفتيش الفجائية، مضيفاً أن إسمها سيكون "فرق التدخّل والتحرّي".

تفكيك "بنك" متنقل

"الأحداث المغربية" كتبت أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بطنجة، قضت الأسبوع الماضي، بالحبس ستة أشهر في حق شخص نصب على 18 أسرة بكل من العرائش والقصر الكبير (شمال)، بلجوئه لأسلوب “القروض بالفائدة”، كما قضت بأدائه أكثر من مليار سنتيم (مليون دولار) لضحاياه.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن المحكمة واجهت المتّهم وشقيقته ومساعدهما بتهمة "القروض بالفائدة" والنصب والاحتيال وقبول شيكات على سبيل الضمان والابتزاز وخرق نظام الائتمان المؤسساتي البنكي الرئيس، بعدما دأب المتهم على تقديم قروض لضحاياه مقابل تسليمهم له شيكات على سبيل الضمان.

وأضافت الصّحيفة نفسها أن المتهم شرد عدداً من الأسر بكل من العرائش والقصر الكبير، بعدما تمكّن من مراكمة على عاتق كل ضحية ديوناً بلغت الملايين، بِسَبَب تسليمه شيكاً بعد شيك كلما تعذَّر عليه تسديد المبالغ السابقة، قبل أن يلجأ إلى التفاوض معه من أجل بيعه العقار أو ولوج السجن.

سياسة دولة كوبا ستتغير تُجاه المغرب قَرِيباً

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"أخبار اليوم" أنه بعد سنة من الزيارة السياحية الدبلوماسية، التي قام بها الملك محمد السادس إلى دولة كوبا، أول معقل داعم لجبهة البوليساريو في العالم، والتي أسفرت عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد القطيعة، شهدت هذه الدولة انتقالاً في السلطة من عائلة آل كاسترو المهيمنة على دواليب الدولة، منذ ثورة 1959 بعد تسليم راوول كاسترو، شقيق الزعيم فيديل كاسترو، مفاتيح القصر الرئاسي، إلى ميغيل دياث كانيل، البالغ من العمر 58 سنة، والقيادي في الحزب الشيوعي، والذي يعتبر من الجيل الجديد، الذي ولد بعد الثورة.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن المتتبعين للشأن الأميركي اللاتيني لا يعتقدون أن سياسة دولة كوبا مع القيادة الجديدة تجاه المغرب ستتغير في الوقت القريب، ويرون أن خروج آل كاسترو، الحليف الرئيس لـ"بوليساريو"، يُعتبر ضربة موجعة لهذه الأخيرة، إذ يُمكن للدبلوماسية المغربية على المديين المتوسط والبعيد أن تسحب البساط من تحت اقدام "بوليساريو

" في كوبا، لاسيما أن هذه الأخيرة أبانت عن رغبتها في الانفتاح السياسي، والاقتصادي على الخارج بعد سنوات عجاف بِسَبَب الانغلاق على الذّات.

أكاديمية المملكة المغربية تكرم محمد شفيق

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الاتحاد الإشتراكي" التي كتبت أن أكاديمية المملكة المغربية ستنظم حفلاً، ‪يوم الخميس المقبل‬، لتكريم محمد شفيق، عضو المؤسسة نفسها.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن هذه الالتفاتة جاءت لكون شفيق من رواد العمل الثقافي الأمازيغي المعاصر، ولمسح الغبار عن دور "إيمازيغن " ( الأمازيغ) في تاريخ المغرب، ولعمله الجبار في الكشف عن خبايا الأمازيغية والدفاع عن الشخصيّة الثقافيّة.