وفاة فلسطينيين أصيبا برصاص إسرائيلي في جنوب قطاع غزة الجمعة

غزة: توفي شاب فلسطيني ثان متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات خلال تظاهرات "مسيرة العودة" قبل نحو أسبوعين قرب الحدود في جنوب القطاع، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الاثنين.

وبوفاة الشابين، يرتفع الى أربعين عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات الفلسطينية في اطار "مسيرة العودة" التي بدأت في 30 مارس الماضي.

وقال الناطق باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة لوكالة فرانس برس إن "تحرير سعيد وهبة (18 عاما) من سكان رفح، استشهد متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال، في الرأس، في الجمعة الثانية لمسيرات العودة" في السادس من ابريل.

وكان القدرة أعلن أن "عبد الله محمد جبريل شمالي (20 عاما) استشهد متأثرا بجروح في البطن برصاص قوات الاحتلال الجمعة في رفح" قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع اسرائيل. وقتل خمسة فلسطينيين الجمعة الماضي في المواجهات.

وقال عدي وهبة، شقيق تحرير، إن أخاه مصاب بالصمم، وأصيب برصاصة لدى اقترابه من الحدود الاسرائيلية أثناء مشاركته في التظاهرات شرق خان يونس في جنوب القطاع.

وأضاف أن تحرير كان نقل الى مستشفى "غزة الاوروبي" لتلقي العلاج، وكان بانتظار الحصول على إذن اسرائيلي للسفر الى رام الله في الضفة الغربية للعلاج في مستشفى هناك، لكن أُعلنت وفاته صباح الاثنين.

وأصيب نحو خمسة آلاف فلسطيني بالرصاص والغاز المسيل للدموع في تظاهرات "مسيرة العودة" التي بدأت بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، على ان تختتم في ذكرى النكبة في 15 مايو. ويطالب المحتجون بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الاسرائيلي عن القطاع.