مقتل فلسطيني في انفجار غامض في شمال قطاع غزة

غزة: قتل مزارع فلسطيني في الخمسينات من عمره واصيب طفل في انفجار لم تتضح اسبابه على الفور في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، على ما اعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الطبيب اشرف القدرة ان "محمد نمر المقادمة (55 عاما) استشهد في شمال قطاع غزة واصيب طفل بشظايا في الراس ونقلا الى المستشفى الاندونيسي" في بيت لاهيا.

وذكر شهود عيان ان الانفجار وقع في ارض زراعية تملكها عائلة المقادمة وتبعد مئات الامتار عن الحدود بين قطاع غزة واسرائيل. واوضحوا ان الانفجار اسفر عن "استشهاد المزارع واصابة ابنه ومزارع اخر بجروح".

وقال مصدر امني فلسطيني ان وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الانفجار.

