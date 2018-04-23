رجوي تدعو الإيرانيين لدعم المنتفضين في البلاد

لندن: مع اتساع الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات في المحافظات الإيرانية والتي تقوم بها مختلف شرائح المجتمع، دعت مريم رجوي اليوم جميع الإيرانيين إلى توسيع نطاق الانتفاضات والتضامن مع المحتجين والإصرار على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

وقالت رجوي في رسالة إلى الإيرانيين الاثنين وحصلت "إيلاف" على نصها، إن الإضرابات والاحتجاجات الحالية المتزامنة في مختلف مدن محافظات كردستان، وكرمانشاه، وآذربايجان الغربية وانتفاضة أهالي كازرون، التي وصلت الآن إلى سابع يومها، بالاضافة إلى انتفاضة مزارعي اصفهان لشهرين وانتفاضة المواطنين العرب في الأهواز وغيرها من مدن محافظة خوزستان، تؤكد كلها مرة أخرى الاستعداد الكامل للمجتمع الإيراني لتوسيع نطاق الانتفاضات لإسقاط نظام ولاية الفقيه.

وأشارت إلى أنّ الاعتقالات وأعمال القتل ومنها قتل السجناء تحت التعذيب لا تؤثر على إرادة الشعب الإيراني لانتزاع الحرية. الشعب الإيراني لايعود يريد استمرار الفقر والكبت وحكم الاستبداد الديني.

وأوضحت انه "منذ اسبوع يُسمع صوت احتجاج الشعب الإيراني المطالب بالحق على لسان أبناء كازرون الأبطال "وحيث صرختهم هي نحن نساء ورجال النضال وويل لكم عندما نرفع السلاح وهذه الصرخة تذكّرنا بأبناء كازرون الذين انخرطوا في صفوف نضال مجاهدي خلق ولتخلد ذكرى الشهداء الأبطال في العام 1988 الذين نهضوا من هذه المدينة، فالتحية لأهالي كازرون مع سجلهم اللامع لدعم مصدق الكبير وبتقديمهم العديد من أبنائهم المجاهدين والمناضلين السجناء والشهداء في النضال ضد نظام الملالي".

الملالي أعداء الشعب

واضافت رجوي قائلة ان "صرخة أهالي كازرون الذين يقولون إن العدو هنا هي صرخة كل الشعب الإيراني؛ نعم عدو إيران والمواطن الإيراني، الملالي الحاكمون الغاصبون لإيران ويجب تخليص إيراننا العزيزة من مخالبهم".

مريم رجوي رئيسة "المجلس الوطني للمقاومة الايرانية"

وحيت "أهالي كازرون واصفهان والأهواز الذين قلبوا طاولة الملالي للمتاجرة بالدين في صلاة الجمعة الماضي وفضحوا الملالي الحاكمين بشعاراتهم "الخلف للعدو والوجه للوطن".

واضافت ان أهالي بانه وبيرانشهر المضربين عن العمل نشروا موائد فارغة في الشوارع والأسواق وهذه الموائد تحمل رسالة عشرات الملايين من الإيرانيين المنكوبين بالفقر والحرمان ولكنها ليست فارغة بل هي مليئة بالغضب الساطع للشعب الطافح كيل صبره.

وتساءلت قائلة "إلى متى يجب على عشرات الآلاف من الشباب الكرد الأبطال ذوي الموهبة أن يزاولوا مهنة العتالين؟ ورغم ذلك فيتم حرمانهم من هذا العمل الشاق المليء بالضيق والصعوبات لصالح اللصوص الحكوميين الكبار في بيت خامنئي وقوات الحرس والمؤسسات الحكومية".. وإلى "متى يجب أن تتلاشى أجسامهم وأرواحهم تحت أحمال ثقيلة أو برصاص عناصر الحرس؟ وإلى متى يجب أن يخضع هذا الاقتصاد والمعيشة الهزيلة في قسم كبير من المحافظات الغربية للبلاد لهذه المهنة المضنية؟".

قمع واضطهاد مزدوجان

وشددت رجوي قائلة "العار والكراهية لنظام فرض هذه الأعباء الثقيلة على الشعب وطالما أن نظام الملالي قائم على السلطة، تبقى العتالة للشباب الكرد، وشحة المياه للمزارعين، وعدم الرواتب للعمال، والتمييز والاضطهاد المزدوج ضد المواطنين الكرد والعرب والبلوش والفقر والقمع لعموم الشعب".

وأكدت ان الحل لهذه الاوضاع المزرية المسؤول عنها النظام الإيراني يكمن في الانتفاضة التي ظلت شعلتها ملتهبة منذ ديسمبر الماضي وتستمر حتى إسقاط الملالي من العرش. وكما قال مسعود رجوي قائد المقاومة، فإن رفع شعلة الانتفاضة في كل مكان، وفي كل زمان ومكان، واجب ثوري ووطني ملح".

ودعت زعيمة المعارضة الإيرانية رجوي في ختام رسالتها إلى الإيرانيين جميعهم إلى توسيع نطاق الانتفاضات والتضامن مع المواطنين الضائقين ذرعا في المحافظات الإيرانية المختلفة والإصرار على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لاسيما مئات المواطنين المعتقلين في خوزستان". كما طالبت الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بعدم الصمت عن الممارسات القمعية لنظام طهران والقيام بعمل عاجل لإطلاق سراح المعتقلين خلال الاحتجاجات.

احتجاجات واسعة بمدينة كازرون

ويوم الجمعة الماضي ولليوم السادس على التوالي، اربك أهالي مدينة كازرون صلاة الجمعة لهذه المدينة يرددون شعار "سأقتل سأقتل من يخوننا" وذلك في إشارة إلى عضو مجلس شورى النظام من هذه المدينة واحتجاجا على انفصال بعض المناطق من المدينة.

واستمرت احتجاجات آلاف من المواطنين في مدينة كازرون لاسيما الشباب منذ 14 من الشهر الحالي، وهم يهتفون "عدونا هنا وإنهم يقولون دوما عدونا أميركا".. و"لا تخافوا كلنا متحدون"..و"الانتفاضة مستمرة ما لم نستعِد حقنا".. و"أيها الكازروني الغيورهيهات منا الذلة".

يشار إلى أنّ إيران قد شهدت بين ديسمبر ويناير الماضيين احتجاجات شعبية واسعة في 142 مدينة هتفت بسقوط "خامنئي الدكتاتور" ونددت بسوء الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، واصطدمت مع قوات الامن التي اعتقلت 8 الاف منهم، فيما قتل 50 آخرون في الشوارع خلال صدامات مع قوات الامن أو تحت التعذيب.



