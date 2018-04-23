السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية خلال 24 ساعة

نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية على مناطق متفرقة بالسعودية خلال 24 ساعة.

إيلاف من الرياض: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه في تمام الساعة الرابعة وثلاث وعشرين دقيقة من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران من داخل الأراضي اليمنية (محافظه صعدة) باتجاه اراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي في بيان صحافي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة جازان وأطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراضهما جميعًا، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم تسجل أية إصابات أو اضرار حتى وقت إعداد هذا البيان.

تورط إيراني

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية تجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

كانت دفاعات القوات السعودية قد اعترضت أمس الأحد، باتجاه مدينة نجران، صاروخاً أطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية وتسببها في إحداث حريق في إحدى المزارع المملوكة لمواطن دون أن تنتج عن ذلك أية إصابات.