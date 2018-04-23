اسرائيل تستهدف مدفعية سورية بعد سقوط قذيفة هاون في الجولان

القدس: اعلن الجيش الاسرائيلي أنه أطلق النار على موقع للمدفعية السورية الاثنين بعد سقوط قذيفة هاون قرب منطقة مرتفعات الجولان التي تحتلها اسرائيل.

واكد الجيش في بيان بالانكليزية ان "قذيفة هاون وقعت بجانب سياح امني في شمال مرتفعات الجولان"، مضيفا انها على ما يبدو قذيفة ضلت هدفها بعد اطلاقها في الحرب السورية.

وأضاف انه "ردا على ذلك استهدفت قوات الدفاع الاسرائيلي مدفعية في المنطقة التي اطلقت منها القذيفة في شمال مرتفعات الجولان".

ورفضت متحدثة باسم الجيش الكشف عن السلاح الذي استخدمته اسرائيل في الرد.

وافاد البيان ان "قوات الدفاع الاسرائيلي تحمل النظام السوري المسؤولية ولن تتهاون مع اي محاولة لانتهاك سيادة اسرائيل او تعريض المدنيين للخطر".

وكانت اسرائيل سيطرت على 1200 كلم من مرتفعات الجولان ابان حرب 1967 مع سوريا، وضمتها العام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي .

ولا تزال اسرائيل وسوريا في حالة حرب، رغم ان خط الهدنة بين البلدين ظل هادئاً لسنوات حتى اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

غير انه منذ اندلاع النزاع السوري، تعددت الحوادث الحدودية والغارات الاسرائيلية في الاراضي السورية.