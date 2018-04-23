جونسون يؤكد مغادرة بريطانيا للاتحاد الجمركي الاوروبي

تورونتو: أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الاثنين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يعني أنها ستخرج من الاتحاد الجمركي الاوروبي والسوق الموحدة.

والاسبوع الماضي صوت مجلس اللوردات على تعديل جزء رئيسي من قانون البريكست ما يهدد بتعقيد جهود رئيسة الوزراء تيريزا ماي للتفاوض على مغادرة بلادها للاتحاد.

الا أن جونسون الذي كان من انصار البريكست قبل الاستفتاء في 2016، أكد أن ماي اوضحت الموقف.

وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع وزراء مجموعة الدول السبع في تورونتو ان "بريطانيا ستخرج من الاتحاد الاوروبي .. ولا يعني ذلك أننا سنخرج من اوروبا بل يعني أن علينا أن نغير علاقاتنا مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي".

وتابع "ويعني ذلك بوضوح أننا سنخرج من الاتحاد الجمركي وسنخرج من السوق الموحدة".

والاسبوع الماضي صوت مجلس اللوردات الذي يتم تعيين اعضائه وليس انتخابهم، والذي لا يبدي حماسا لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، لصالح الطلب من الوزراء توضيح الخطوات المتخذة للتفاوض على مشاركة بريطانيا في الاتحاد الجمركي.

الا ان السياسيين المؤيدين للبريكست نددوا بتلك الخطوة واعتبروها محاولة لعرقلة القانون الذي يهدف الى ترجمة الارادة الشعبية التي تجلت في استفتاء حزيران/يونيو 2016.

ويرسي القانون الاطار القانوني لخروج بريطانيا من الاتحاد في 29 اذار/مارس العام المقبل.