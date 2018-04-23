واشنطن: كرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين القول الاثنين بان مستقبل المفاوضات الجارية حاليا حول اتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تبقى مرتبطة بموقف المكسيك من ملف الهجرة.

وقال ترامب في تغريدة الاثنين "على المكسيك التي لديها قوانين في مجال الهجرة شديدة القساوة، ان تمنع المهاجرين من عبورها الى الولايات المتحدة".

واضاف "قد نجعل من هذا الامر شرطا جديدا لاتفاق التبادل الحر".

وسارع وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي كاسو الى الرد معتبرا ان ربط الامرين "لن يكون مقبولا" بالنسبة الى المكسيك.

وكتب ترامب ايضا "ان بلادنا لا يمكن ان تقبل ما يحصل"، مكررا رغبته في موافقة الكونغرس على تمويل بناء الجدار الذي يريد اقامته على الحدود بين بلاده والمكسيك.

وتوافق الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على ضرورة اعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر الاميركي الشمالي الذي يعود الى نحو ربع قرن، الا ان نقاط الخلاف لا تزال كثيرة وتحول دون التوصل الى اتفاق.