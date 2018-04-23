وسيط الامم المتحدة يلتقي وزيري خارجية اليونان ومقدونيا الاربعاء

الامم المتحدة: يلتقي وزيرا خارجية اليونان ومقدونيا الاربعاء في فيينا وسيط الأمم المتحدة في محاولة لتسوية الخلاف الممتد منذ اكثر من ربع قرن حول اسم جمهورية يوغوسلافيا السابقة.

وسيجتمع الوسيط الأممي ماثيو نيميتز بوزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس ووزير خارجية مقدونيا نيكولا ديميتروف "لمساعدة الجانبين في التوصل الى حل مقبول من الطرفين لمسألة +الاسم+"، على ما جاء في بيان للأمم المتحدة الاثنين.

وتأمل حكومة مقدونيا في حل هذا النزاع خلال العام الحالي.

وتعرف مقدونيا حاليا باسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ويبلغ عدد سكانها 2,2 مليون نسمة.

ويعطل اعتراض اليونان على اسم مقدونيا منذ اعلان استقلال البلد الصغير الواقع في البلقان في العام 1991 ، انضمام مقدونيا الى الحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي.

وتعتبر اليونان ان اسم مقدونيا هو جزء من تراثها وتاريخها، وترفض ان يطلق على اسم دولة اخرى.

والشهر الفائت، اعرب نيميتز عن "تفاؤله حيال المستقبل" اثر مباحثات مع الوزيرين اليوناني والمقدوني في فيينا، لكنه اشار الى انه "لا تزال هناك مسائل معقدة".