«إيلاف» من الرباط: نبه عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى "الخطورة البالغة" التي تكتسيها بعض التصرفات من الطرفين في قضية متابعة ناشر صحيفة "أخبار اليوم" الصحافي توفيق بوعشرين.

كما انتقد البقالي "الانزلاقات الفظيعة التي وقعت بها بعض وسائل الإعالم الوطنية والدولية التي نصبت نفسها طرفا مباشرا في القضية من هذا الطرف أو ذاك"، مجددا التأكيد على رفض النقابة المطلق "المساس بحقوق توفيق بوعشرين في التوفر على جميع الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة، وأيضا التشهير بالصحافيات المشتكيات والمصرحات والمس بكرامتهن والضغط عليهن وابتزازهن".

كما أكدت النقابة في بيان لها تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، رفضها المطلق "المس بسمعة وكرامة الزملاء الصحافيين العامين في "أخبار اليوم" و"اليوم 24" وألح على ضمان شروط حمايتهم وإعمال القانون في أي تصرف يسيء إليهم أو إلى عملهم".

وأفاد المصدر ذاته، بأن البقالي بمعية أعضاء من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية التقوا الجمعة الماضي، بالمحامي محمد الطاوسي، الذي انتدبته النقابة لمتابعة قضية بوعشرين، والذي ألقى "تقريرا شفويا عن سير القضية منذ انطلاقتها حتى اليوم، مبديا كثيرا من الملاحظات، وفي ضوء ذلك تم الاتفاق مع المحامي على أن يواصل مراقبة هذه المحاكمة في جميع أطوارها، انطلاقا من روح موقف النقابة المستند إلى الحياد المطلق، واعتمادا على قواعد القانون المغربي الذي يؤطر مؤسسته القضائية، وتزويد النقابة بتقارير عن سير المحاكمة بصفة دورية".

من جهة أخرى، أشارت النقابة إلى أنها تواصل متابعتها "الدقيقة" للتطورات المتعلقة بباقي القضايا المعروضة على القضاء، خصوصا ما يعرف بقضية الزميل المهداوي والزملاء الصحافيين الأربعة المتابعين بشكوى من رئيس مجلس المستشارين.

وجددت نقابة اللصحافيين المغاربة، التأكيد في شأن متابعة الزميل حميد المهداوي على موقفها الثابت الذي تعتبر فيه أن "إقحام ملف الزميل المهداوي في ملف حراك الريف لم يكن مناسبا وأن الهدف الحقيقي منه كان هو متابعته بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر"، وأشارت إلى أنها مع ذلك "لا تزال تعلق آمالا كبيرة على نزاهة القضاء في هذا الموضوع"، حسب البيان.

وبخصوص الزملاء الصحافيين الأربعة المتابعين أمام ابتدائية الرباط، بشكوى من رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، سجل البيان أن رئيس النقابة يواصل "التنسيق بين هيئة الدفاع والزملاء الأربعة، كما تواصل النقابة جهود وساطتها، حيث وجه رئيس النقابة خطابا رسميا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، لإخباره بجهود الوساطة كما أن المشاورات مع رئيس مجلس المستشارين متواصلة في هذا الشأن".