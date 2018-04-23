شاحنة تصدم عددا من المارة في مدينة تورونتو الكندية

صدمت شاحنة عددا من المارة في مدينة تورونتو الكندية، حسبما أفادت شرطة المدينة.

وأُصيب في الحادث، الذي وقع بمنطقة تقاطع طرق مزدحمة. ما يصل إلى 10 أشخاص.

وفرت الشاحنة من موقع الحادث عند تقاطع شارعي يونغ ستريت وفينش افينيو، بحسب الشرطة.

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ووقع الحادث في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي (17:30 غرينتش). وطلبت الشرطة من المواطنين تجنب المنطقة. كما علقت السلطات الحركة بمحطات قطارات الأنفاق القريبة.

وقال المتحدث باسم شرطة تورونتو غاري لونغ لإذاعة "غلوبال نيوز" الكندية "التقارير تفيد بأن شاحنة بيضاء اعتلت الرصيف، وسارت فوقه... وصدمت ثمانية أو عشرة أشخاص.. الأرقام ليست مؤكدة بعد".

وأظهرت صور، يبدو أنها التقطت في المنطقة، أفرادا من الشرطة مسلحين ببنادق ومسعفين يعالجون مصابين.