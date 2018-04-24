12 ألف شارع وساحة تحمل أسماء مستوحاة من شكسبير ومسرحياته

بريطانيا متعلقة كثيرًا بشكسبير وإرثه الأدبي، فأينما تذهب فثمة شارع أو ساحة أو بناء، لها أسماء مستوحاة من شكسبير وحياته وأعماله، حتى وصل عددها إلى 12 ألفًا.

إيلاف من لندن: في مثل هذا اليوم، 23 أبريل، قبل 402 عام، توفي وليام شكسبير. يتبدى الاحتفاء به وبأعماله في سائر أنحاء بريطانيا بأسماء أكثر من 12 الف شارع ومبنى تستوحي اسم الشاعر ومسرحياته.

12 ألفًا

بحسب دراسة أجرتها مؤسسة البريد الملكي، فإن الاثني عشر ألف عنوان كلها ذات أسماء تشير إلى كنيته أو مسرحياته أو مسقط رأسه في مدينة ستراتفورد على نهر إيفون وسط إنكلترا.

في مقدمة أعمال شكسبير التي استوحتها هذه الأسماء، مسرحيتا هاملت وحلم ليلة منتصف الصيف، بـ 500 و300 عنوان على التوالي، بما فيها "حدائق هاملت" في مدينة أدافور، و"شارع كلوديوس" في مدينة كولتشيستر، و"ميدان منتصف الصيف" في مدينة كامبردج.

هناك أسماء شوارع ومبانٍ استوحت حتى مسرحيات شكسبير الأقل شهرة، بينها 25 طريقًا وساحة وشارعًا باسم تايتوس من مسرحية تايتوس اندرونيكوس، وأكثر من 100 عنوان باسم أخيل من مسرحية ترويلوس وكريسيدا.

من أكبر مصادر الالهام في تسمية الشوارع أسرة مونتاغ النبيلة من مسرحية روميو وجولييت بأكثر من 1000 شارع ومنزل.

كما استوحت عناوين أخرى أسماء الأماكن والبيوت التي سكنها شكسبير في حياته، منها 165 عنوانًا باسم 22 تشابل ستريت حيث ولد الشاعر، في حين يشير نحو 50 عنوانًا إلى اسم زوجته آن هاتاواي.

من شارع إلى آخر

تناولت دراسة منفصلة أجرتها شركة نايت فرانك العقارية تأثير شكسبير ومسرحياته في اسعار العقارات.

اكتشفت هذه الدراسة أن مسقط رأسه مدينة ستراتفورد على نهر إيفون شهدت في العام الماضي زيادة اسعار العقارات فيها بنسبة متوسطها 7.4 في المئة، في حين سجلت مدينة هلسنغر الدانماركية حيث تدور حوادث مسرحية هامليت زيادة سنوية في أسعار عقاراتها بلغت 6.9 في المئة.

ارتفعت أسعار العقارات في كرواتيا، حيث تجري حوادث مسرحية الليلة الثانية عشرة بنسبة 3.8 في المئة في العام الماضي، فيما ارتفعت في مدينة إنفرنيس الاسكتلندية حيث تجري حوادث مسرحية ماكبيث بنسبة 3.2 في المئة.

أظهرت دراسة أخرى أن احتمالات بيع العقارات الكائنة في شوارع ذات أسماء فظة أو مضحكة أو مثيرة للجدل أقل مقارنة بعقارات مجاورة، لكن في شوارع تحمل اسماء عادية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "ديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.telegraph.co.uk/property/uk/montague-capulet-shakespeare-inspired-12000-street-names-across/

