GMT 4:24 2018 الثلائاء 24 أبريل GMT 4:25 2018 الثلائاء 24 أبريل  :آخر تحديث

21 قتيلا في عدة اعتداءات لبوكو حرام في شمال شرق نيجيريا

أ. ف. ب.
مواضيع ذات صلة
12 قتيلًا في اعتداءات انتحارية لبوكو حرام في نيجيريا
20 قتيلًا في هجمات لبوكو حرام في الكاميرون ونيجيريا
50 قتيلا على الاقل في هجوم انتحاري استهدف مسجدا في نيجيريا
اعتداء انتحاري في نيجيريا يسفر عن ثلاثة قتلى
العثور على جثث رجال بنيجيريا في هجوم يُشتبه بمسؤولية بوكو حرام عنه
تحويل منزل مؤسس بوكو حرام في نيجيريا إلى متحف
فضيحة جديدة في حملة الرئيس بخاري لمكافحة الفساد في نيجيريا
مقتل أربعة شرطيين في هجوم بوسط نيجيريا

كانو: قتل 21 شخصا في عدة اعتداءات متفرقة يشتبه ان مسلحين من بوكو حرام نفذوها في منطقة نائية في شمال شرق نيجيريا، على ما أفاد مسؤولون امنيون وشهود لوكالة فرانس برس الاثنين.

وفتح المسلحون النار على 18 عامل كانوا يجمعون الحطب في ولاية برونو قرب بلدة غامبورو على الحدود مع الكاميرون، حسب ما قال عضو ميلشيا تحارب المسلحين في المنطقة.

وقال عضو أخر في الميلشيا لفرانس برس إن "الجثث تناثرت على مسافة مئات الامتار ومعظمها مصابة في الرأس او الظهر".

وفي حادث منفصل، اصطدمت حافلة تحمل مدنيين بلغم أرضي زرعه المسلحون، ما أسفر عن مقتل 3 اشخاص قرب قرية وومبي، على ما أفاد عضو في ميلشيا أخرى.

وقال إن "ثلاثة اشخاص من بينهم السائق قتلوا فيما اصيب 11 آخرين".

وقد اجتاح تمرد الاسلاميين شمال شرق نيجيريا، واسفر عن 20 الف قتيل على الأقل، وتهجير 2،6 مليون شخص منذ 2009.

وتثبت هذه الاعتداءات الجديدة مرة اخرى ان الجهاديين ما زالوا ينشطون ولم ينهزموا كما تعلن حكومة ابوجا مرارا.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار