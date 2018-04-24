18 قتيلا في صالة لحفلات الكاريوكي في الصين

بكين: شب حريق في صالة لحفلات الكاريوكي في جنوب الصين الثلاثاء ما ادى الى مقتل 18 شخصا واصابة 5 آخرين في الوقت الذي تبحث فيه السلطات عن مشتبه به قام بسد المخرج بدراجة نارية على ما يبدو.

واندلع الحريق بعد منتصف الليل في مبنى مؤلف من ثلاث طبقات في مدينة تشينغيوان في مقاطعة غواندونغ وتم اخماده قبل الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، وفق الشرطة.

وكشفت ادارة الأمن العام في تشينغيوان على حسابها في موقع ويبو ان التحقيق الأولي يشير الى ان الحريق "مفتعل". واشارت الى ان "سلطات الأمن العام تتوسع في تحقيقاتها".

وأوردت قناة "سي سي تي في" الرسمية ان المشتبه به دخل في جدال ثم استخدم دراجة نارية لاعتراض بوابة المبنى قبل ان يضرم النار، مضيفة انه فار من السلطات.

وأعلنت الشرطة انها تعرض مكافأة بقيمة مئتي الف يوان (32 الف دولار) لقاء أي معلومات تساعد في القبض على المشتبه به الذي قالت انه رجل في ال32 له علامات حروق على وركيه.

ولم يحدد بيان الشرطة مكان الحريق، لكن وكالة "الصين الجديدة" قالت انه حصل في صالة لغناء الكاريوكي.

والقاعة التي وقع فيها الحريق صغيرة ولها ممر واحد يؤدي الى المدخل والمخرج في الوقت نفسه، بحسب الاعلام الرسمي.

وغالبا ما تتسبب الحرائق بسقوط ضحايا في الصين حين يتم انتهاك اجراءات السلامة العامة بشكل واسع اضافة الى التهاون في تطبيق القوانين.

