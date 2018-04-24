ترمب يستقبل ماكرون في البيت الأبيض

واشنطن: وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى البيت الأبيض، الاثنين، مع بدء زيارة الدولة التي يقوم بها إلى واشنطن، والمتوقع أن تركّز على مصير الاتفاق النووي مع إيران والعلاقات التجارية عبر المحيط الأطلسي.

واستقبل ترمب وزوجته ميلانيا ماكرون وزوجته بحفاوة عند مدخل البيت الأبيض، وتبادل الرئيسان القبل بعد المصافحة.

وهذه الحفاوة التي تهدف الى تأكيد "صداقة" ترمب وماكرون تتباين بشكل صارخ مع زيارة العمل التي قامت بها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الى واشنطن قبل أسبوع ودامت يومًا واحدًا فقط.

لكن بعيدا عن التحية بـ21 طلقة والمأدبة التي سيقيمها ترمب لضيفه، ستكون هذه الصداقة بين الرجلين على المحك عند الدخول في صلب المحادثات خلال اليومين المقبلين بسبب الخلافات المعلنة بينهما بشأن ملفات عدة.

فالرئيس ترمب لا يملك شعبية في فرنسا، وماكرون كغيره من زعماء العالم مثل شينزو ابي وتيريزا ماي يرزحون تحت ضغط شديد من قبل ناخبيهم لاظهار الفائدة التي يمكن ان تعود من التودد الى الرئيس الجمهوري البالغ 71 عامًا.

وبين أمسية الإثنين التي قضاها ترمب مع ضيفه ماكرون في ماونت فيرنون مقر اقامة جورج واشنطن اول رئيس اميركي، واجتماعات العمل المقررة الثلاثاء، هناك مهلتان نهائيتان تستحقان في شهر مايو، وتملكان امكانية الاضرار بالعلاقة الحالية الهشة عبر الأطلسي.

وتشمل الزيارة عدة فعاليات، منها زرع شجرة في حديقة البيت الأبيض وحضور عرض موسيقي لأوبرا واشنطن الوطنية، التابعة لمركز جون كينيدي للفنون المسرحية.

عشاء دولة

وتناول الرئيسان مع زوجتيهما طعام العشاء في ماونت فيرنون في مقر إقامة جورج واشنطن أول رئيس أميركي.

وأقامت السيدة الأميركية الأولى "عشاء دولة" للرئيس الفرنسي وزوجته، وصفه البيت الأبيض بوليمة "تستعرض أفضل المأكولات الأميركية، مع لمسات من التأثيرات الفرنسية تعدّها الشيف التنفيذي في البيت الأبيض، كريستيتا كومرفورد".

وضمت قائمة الطعام، المقبلات "غاتوه بجبن الماعز ومربى الطماطم وبسكويت بكريمة اللبن وبراعم الخس متنوعة". فيما يتكون الطبق الرئيسي من "ضلوع لحم الغنم وصلصة البصل رز جمبالايا (بالقريدس والسجق)". أما الحلويات "تارت الخوخ وآيس كريم بـ(الفريش كريم)".

وقبل توجهه الى البيت الابيض، زار ماكرون مع زوجته بريجيت نصب لينكولن الشهير المقام تكريمًا للرئيس الاميركي السادس عشر. ولوح الرئيس الفرنسي خلال هذه الزيارة بيده لعدد من الاشخاص الذين قدموا لتحيته، كما تمكن من مصافحة بعضهم واخذ صور سلفي معهم.

وبعد وصفه في تصريح مقتضب بالانكليزية عند نزوله من الطائرة زيارته للولايات المتحدة بأنها "مهمة جدا"، وصل ماكرون الى الجناح الغربي في البيت الابيض قادمًا من ساحة لافايات المزينة بالأعلام الفرنسية، والتي تحمل اسم جنرال فرنسي شارك في حرب الولايات المتحدة لنيل استقلالها.

