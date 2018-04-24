لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي تدعم تعيين بومبيو وزيرًا للخارجية

واشنطن: صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي الإثنين وبغالبية ضئيلة على دعم خيار الرئيس دونالد ترمب بتعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية، ومن المتوقع تأكيد هذا التعيين في المجلس هذا الاسبوع.

وأعطى تأييد السناتور الجمهوري راند بول لبومبيو في اللحظة الأخيرة بعد ان كان معارضا له بسبب مواقف متعلقة بحرب العراق وقضايا المراقبة والتنصت غالبية ضئيلة للمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، وجنّب ترمب انتكاسة في سعيه لتعيين بومبيو على رأس الدبلوماسية الأميركية.

وبعد تصويت شهد توترا كبيرا بسبب غياب أحد أعضاء اللجنة وتغيير سناتور ديموقراطي لتصويته من "لا" الى دعم بومبيو، قال رئيس اللجنة السيناتور بوب كوركر "سوف نقدم تقريرا ايجابيا الى المجلس".

وقال بول انه غير موقفه بعدما تحدث الى ترمب "مرات عدة" وإثر لقائه مع بومبيو، مضيفا ان الرئيس أكد له ان حرب العراق كانت خطأ وانه يريد انهاء الوجود الاميركي هناك وفي افغانستان.

وشدد بول "لم أحصل على شيء أو على أي وعود".

وبات تثبيت بومبيو امام مجلس الشيوخ ممكنا في حال حصل على تأييد ثلاثة اعضاء ديموقراطيين. اذ يتمتع الجمهوريون باغلبية ضئيلة حيث يشغلون 51 مقعدا مقابل 49 للديموقراطيين..

وكان بومبيو توجه سرا الى بيونغ يانغ في نهاية اذار/مارس ليقابل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون الذي يتوقع ان يعقد قمة مع ترمب في مطلع يونيو.

