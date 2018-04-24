واشنطن: يشن عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية فريمونت بيرني ساندرز هجوماً عنيفاً منذ نحو عشرة أيام ضد الحكومة الإسرائيلية، متهماً جيشها بقتل 30 من المتظاهرين الفلسطينيين العزل وجرح ألف آخرين.

ونشر ساندرز (76 عاماً)، وهو يهودي عاش فترة قصيرة في إسرائيل حينما كان طفلاً قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة، عبر حسابه على موقع تويتر الأحد مقطع فيديو، مدته سبع دقائق، أعده مكتبه، ويضم كلمات من خطاب ألقاه مؤخراً يسلط فيه الضوء استناداً الى إحصاءات من جهات محايدة "معاناة سكان قطاع غزة تحت الحصار المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، وعمليات القتل التي تعرض لها متظاهرون عزل على يد قناصة إسرائيليين خلال الأسابيع الماضية".

وتأتي هذه الخطوة من ساندرز الذي يعتبر أقدم عضو مستقل في الكونغرس منذ دخوله عام 1991، والمرشح للرئاسة عام 2016 في وقت اختار زملاؤه في السلطة التشريعية الأميركية تجاهل ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما ضم مقطع الفيديو شهادات لقيادات في منظمات إنسانية، منها فلسطينية وإسرائيلية، شرحوا فيها "الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع الخاص للإحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من خمسين عاماً".

وأشار ساندرز المحسوب رغم أنه مستقل على الديمقراطيين، إلى أن 96 من مياه الشرب في غزة غير صالحة للشرب، "ما زاد أمراض الكلى بشكل كبير"، لافتاً إلى "أن ثمانين بالمئة من سكان القطاع يعتمدون بشكل رئيسي على المعونات الإنسانية".

وذكر عضو مجلس الشيوخ الذي أيّد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، دراسة للأمم المتحدة نُشرت عام 2012 تقول إن "غزة لن تكون مكاناً صالحًا للحياة بحلول عام 2020 وأن النظام فيها قد ينهار بأي لحظة، خصوصاً أن أربعين بالمئة من سكانها عاطلون عن العمل، ما قد يزيد من عمليات العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

ورأى "أن سكان القطاع البالغ عددهم مليونين يستحقون حياة أفضل، ويجب رفع الحصار عنهم". ودعا حكومة بلاده إلى الضغط بقوة على تل أبيب "لإنهاء الحصار المفروض على غزة، ومساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على بناء مستقبل أفضل لكلا الطرفين".