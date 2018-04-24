السلطات الأميركية تعتقل مطلق النار المفترض في تينيسي

شيكاغو: اعتقلت شرطة تينيسي الاثنين رجلا يشتبه بأنه قتل أربعة اشخاص وأصاب اثنين آخرين بجروح عندما فتح النار من بندقية شبه آلية في مطعم بالقرب من ناشفيل ولاذ بالفرار وهو شبه عار بعدما تمكن أحد الزبائن من انتزاع سلاحه.

واعتُقل ترافيس راينكنغ -- الذي يعاني من "اضطرابات عقلية" وتم توقيفه العام الماضي بعد محاولته دخول منطقة تابعة للبيت الابيض، بعد ظهر الاثنين في ختام عملية مطاردة استمرت 24 ساعة.

وقال رئيس بلدية ناشفيل ديفيد برايلي في مؤتمر صحافي إن "معلومات من الاهالي أفضت إلى اعتقاله". ويواجه الرجل البالغ من العمر 29 عاما أربعة اتهامات بالقتل في عملية اطلاق النار التي وقعت قبيل فجر الاحد وأسفرت أيضا عن جرح شخصين.

وتم تحديد الكفالة بمبلغ مليوني دولار، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الاربعاء. وتم توقيف راينكنغ دون مقاومة في منطقة غابات قرب منزله، ورفض التكلم إلى السلطات وطلب محام، بحسب الشرطة التي اضافت بأنها عثرت على سلاح شبه آلي وذخيرة في حقيبة ظهر كان يحملها.

وبعد توقيفه نشرت الشرطة صورا له في سيارة الشرطة وكان مظهره غير مرتب ويرتدي قميصا ممزقا وسروال جينز. وراينكنغ متهم باطلاق النار من بندقية إيه.آر-15 شبه آلية في مطعم "وافل هاوس" وكان يرتدي سترة فقط.

وتمكن أحد رواد المطعم ويدعى جيمس شو (29 عاما) من اعتراضه وانتزاع سلاحه. ثم نزع راينكنغ سترته وعاد إلى شقته المجاورة وارتدى ملابس وفر، بحسب الشرطة.

وساد التوتر مدينة ناشفيل التي يسكنها 1,8 مليون شخص لاكثر من يوم، فيما كانت الشرطة الفدرالية والمحلية وشرطة الولاية تبحث عن المشتبه به.

وكان راينكنغ اوقف في تموز/يوليو 2017 بسبب وجوده في منطقة تابعة للبيت الابيض. وقد الغي ترخيص حيازته للاسلحة وتمت مصادرة اسلحته بما فيها بندقية "ايه آر 15 التي استخدمها".

واعادت السلطات بعد ذلك الاسلحة الى والد الشاب "الذي اعترف بانه سلمها مجددا لابنه" حسب الناطق باسم شرطة ناشفيل دون آرون.

ويمكن أن يواجه والد راينكنغ الان اتهامات، بحسب ما اعلنه أحد مسؤولي مكتب مكافحة جرائم الكحول والتبغ والاسلحة النارية والمتفجرات.

وقال المسؤول في المكتب ماركوس واتسون "إذا أعطيت سلاحا لشخص يحظر عليه حيازة اسلحة، فإن ذلك قد يعتبر انتهاكا للقانون الفدرالي".

وسيتم أيضا اجراء التحقيقات بشأن صحة راينكنغ العقلية. وقال المتحدث باسم شرطة ناشفيل دون آرون إن راينكنغ "بدت عليه اضطرابات عقلية لاشهر عدة" مضيفا أن المحققين لم يعثروا على دوافع للهجوم.

وتتكرر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة حيث هناك أسلحة متداولة بين أيدي السكان.

