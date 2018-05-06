تلفزيون بريطاني يستعمل تقنية متطورة لتغطية زفاف الأمير هاري

إيلاف من القاهرة: في مسعى منها لتوفير قدر من الترفيه للمشاهدين، أعلنت محطة "سكاي نيوز" البريطانية أنها ستستعين ببرنامج خاص بالتعرف على الأوجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أثناء بث حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في ال 19 من الشهر الجاري.

أضافت المحطة أنه ومع بدء وصول المدعوين إلى الحفل، ستبدأ أسمائهم وبعض المعلومات التي تبرز خلفياتهم في الظهور على الشاشة، وبالتالي سيكون بمقدور المشاهدين التعرف على هوية الحضور دون الحاجة لإضاعة الوقت في تذكرهم أو التمييز بينهم.

سيعتمد برنامج التعرف على الأوجه الذي ستستخدمه المحطة على أداة التعلم السحابية من أمازون "Rekognition"، وهي الأداة التي سيكون بمقدورها اكتشاف وتتبع وتحليل الوجوه، بما في ذلك وجوه المشاهير.

وأكدت المحطة في نفس السياق أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد هويات المشاهير يعد وسيلة أرخص بالفعل من الاستعانة بمذيع بشري من أجل التحدث مع كل الضيوف لدى وصولهم الحفل.

وأشارت تقارير إعلامية بهذا الخصوص إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه ستعني بتوفير قدر أكبر من الخصوصية للمدعوين، حيث لن تتم ملاحقتهم من قبل المذيعين، وهي الخدمة التي يتوقع أن تعزز من أداء "سكاي نيوز" فيما يخص البث التلفزيوني.

لكن تلك التقارير لم تغفل أيضاً تلك التساؤلات التي لا تزال مطروحة حول تداعيات الخصوصية لاستخدام نظم مراقبة مبنية على الذكاء الاصطناعي على أناس ربما لم يتم إخطارهم بالأمر وكذلك مشاركة نتائج تلك المراقبة مع أي شخص يحمل تطبيق "سكاي" الإخباري.

أعدت "إيلاف" المادة بتصرف عن موقع "فيوتشريزم"، الرابط الأصلي أدناه:

https://futurism.com/royal-wedding-facial-recognition-ai/