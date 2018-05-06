اردوغان يتوعد بعمليات عسكرية جديدة عبر حدود تركيا

اسطنبول: أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد ان تركيا ستشن "عمليات عسكرية جديدة" كتلك التي نفذت في شمال سوريا ضد الجهاديين والمقاتلين الاكراد ولكن من دون ان يحدد في اي بلد.

وقال "لتطهير حدودها من المجموعات الارهابية ستشن تركيا عمليات جديدة كعمليتي درع الفرات وغصن الزيتون" وذلك اثناء كشفه في اسطنبول الخطوط العريضة لبرنامجه تمهيدا للانتخابات المبكرة المرتقبة في 24 حزيران/يونيو.

وتشن تركيا منذ كانون الثاني/يناير عملية "غصن الزيتون" في شمال غرب سوريا ضد المقاتلين الاكراد من وحدات حماية الشعب التي تعتبرها انقرة منظمة ارهابية.

وقبل هذه العملية شنت تركيا من آب/اغسطس 2016 الى آذار/مارس 2017 عملية على شمال سوريا ضد تنظيم الدولة الاسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية حملت اسم "درع الفرات".

وهدد اردوغان مرارا بتوسيع عملية "غصن الزيتون" شرقا الى الحدود العراقية رغم خطر التصادم مع الولايات المتحدة وفرنسا اللتين تنشران جنودا في منبج.

ودعا ايضا مرارا حكومة بغداد الى التحرك ضد القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني شمال العراق مهددا بالتدخل ان لم تفعل.

والهجوم التركي ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وتر العلاقات بين انقرة وواشنطن فيما ساهم في تعزيز التعاون بين تركيا وروسيا حول ملف سوريا.

وغذت العملية العسكرية المشاعر القومية في تركيا وينوي اردوغان الافادة من ذلك تمهيدا للانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة اصلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وتقرر ان تجري في 24 حزيران/يونيو.

وقال اردوغان لدى عرض برنامجه الاحد "هدفنا هو القضاء على كل المنظمات الارهابية التي تهاجمنا والالقاء بها في مزبلة التاريخ".