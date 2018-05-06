اصابة وزير الداخلية الباكستاني بالرصاص في محاولة اغتيال

اسلام اباد: اصيب وزير الداخلية الباكستاني احسان اقبال بالرصاص في ذراعه اثر تعرضه لما يبدو انه محاولة اغتيال في اجتماع عام في ولاية البنجاب، لكن حياته ليست في خطر كما اعلن مساعده الاحد.

وقال عاصم خان المساعد الخاص للوزير لوكالة فرانس برس ان "احسان اقبال استهدف واصيب بالرصاص في ذراعه"، مضيفا "حياته ليست في خطر ونقل الى مستشفى في لاهور وتم اعتقال المهاجم".

وأضاف أنه لا تتوفر تفاصيل اخرى.

ودان رئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي الهجوم الذي يأتي فيما تستعد البلاد للانتخابات الفدرالية المقررة هذا الصيف.

وقال مالك احمد خان المتحدث باسم حكومة البنجاب لوكالة فرانس برس ان اقبال كان يشارك في اجتماع في دائرته الانتخابية في منطقة ناروال عندما أصيب في ذراعه اليمنى.

وأضاف أن "المهاجم كان على وشك أن يطلق رصاصة ثانية عندما تغلب عليه رجال الشرطة والحضور" مضيفا ان إقبال خضع لعملية وأن حياته ليست في خطر.

تأتي هذه الواقعة ضد اقبال فيما يسعى حزب رابطة باكستان المسلمة-نواز الحاكم لاستعادة قوته قبل الانتخابات العامة بعد سلسلة من النكسات التي مني بها عدد من كبار قادته.

فالعام الماضي قضت المحكمة العليا باقالة رئيس الوزراء نواز شريف بسبب اتهامات بالاحتيال، ومنع من ممارسة السياسة طوال الحياة، بينما تمت اقالة وزير الخارجية خواجة عاصف بحكم من المحكمة الشهر الماضي بتهمة انتهاك قوانين الانتخابات.