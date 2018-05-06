بغداد تضم 47 الف مسلح للحشد للتصويت ضمن القوات الامنية

أسامة مهدي: أعلن في بغداد اليوم عن السماح لاكثر من 47 الفا من مسلحي فصائل الحشد الشعبي بالتصويت ضمن القوات الامنية في الاقتراع الخاص الذي يجري الخميس المقبل ويستمر يومين. فيما قررت ايران منع مواطنيها من زيارة العراق في يوم الانتخابات العامة السبت المقبل.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات العراقية الأحد انه قد تم السماح لـ47 الفا و500 مقاتل في الحشد الشعبي بالتصويت في يوم الاقتراع الخاص بالأجهزة الأمنية في عموم العراق، والذي سيجري يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وقال المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي إن مجلس المفوضين وافق على السماح لـ47 الفا و500 مقاتل في الحشد الشعبي بالتصويت في يوم الاقتراع الخاص وفتح مراكز خاصة بهم لعدم تمكنهم من ترك مواقعهم القتالية.

واوضح انه تم تخصيص 1079 مركزا انتخابيا لافراد القوات المسلحة بينها 103 في العاصمة بغداد، حيث سيصوت حوالي مليون عسكري في الاقتراع الخاص.

وأضاف التميمي في تصريح نقلته "وكالة الأنباء العراقية" الرسمية وتابعته "إيلاف"، أن عدم شمول جميع مقاتلي الحشد الشعبي في التصويت الخاص مثل باقي الأجهزة الأمنية يعود الى عدم اكتمال الاجراءات الخاصة بهيكلة هيئة الحشد الشعبي وبيانات منتسبيها وأعدادهم وإرسالها لمفوضية الانتخابات.

يشار الى ان عدد عناصر الحشد الشعبي الذي يضم في معظمه فصائل شيعية، يبلغ حوالي 100 الف مسلح يمثلهم في الانتخابات البرلمانية العامة المقررة السبت المقبل تحالف انتخابي يحمل اسم "الفتح المبين" بزعامة رئيس منظمة بدر العضو السابق في الحرس الثوري الايراني هادي العامري، وهو احد السياسيين المطروحة اسماؤهم حاليًا لتولي رئاسة الحكومة العراقية المنبثقة عن الانتخابات المقبلة.

ويبلغ عدد المشمولين بالتصويت الخاص 940 ألف ناخب حدثوا سجلاتهم الانتخابية وتسلموا بطاقاتهم الانتخابية.

ومن المقرر ان تجري مفوضية الانتخابات الثلاثاء المقبل آخر تجربة على الاجهزة الإلكترونية للاقتراع، بعدما قالت انها استكملت كل استعداداتها اللوجستية لإجراء الانتخابات البرلمانية حيث سيتم توزيع هذه الأجهزة على المراكز والمحطات الانتخابية استعداداً لاستخدامها في التصويت الخاص الذي سيسبق الاقتراع العام بيومين.



ايران توقف دخول مواطنيها للعراق يوم الانتخابات

أعلنت ايران اليوم عن وقف دخول مواطنيها الى العراق في يوم انتخاباته العامة المقررة السبت المقبل وبعده بيوم واحد.

وقال مكتب ممثلية الحج والزيارة الايرانية في العراق مرتضى حسيني بأنه سوف لن يتم ايفاد قوافل الزيارة الى العتبات المقدسة في العراق في يوم الانتخابات الذي يصادف السبت المقبل واليوم الذي يليه.

واشار حسيني في تصريحات الاحد نقلتها وكالة انباء فارس الايرانية، واطلعت عليها "إيلاف"، الى انه وفقا لمتابعات السفارة الايرانية في العراق فقد اعلن المسؤولون العراقيون انه بدءاً من الساعة الثانية عشرة مساء الليلة التي تسبق الانتخابات حتى الساعة الثانية عشرة مساء ليلة اليوم التالي لها سيتم غلق جميع الحدود والاجواء العراقية، لذا فإنه سوف لن يتم ايفاد الزوار خلال هذين اليومين (12 و 13 من شهر مايو الحالي).

واوضح بانه خلال يوم الانتخابات ويوم بعده وبسبب اغلاق الحدود والاجواء، فإن قوافل الزيارة الايرانية التي يصادف وجودها في العراق ستمكث في المدن العراقية المقدسة وهي النجف وكربلاء وسامراء والكاظمية.

يشار الى ان اكثر من 20 الف ايراني يدخلون العراق يوميا ثم يرتفع هذا العدد خلال زيارات المناسبات الشيعية الى العراق ليتخطى ثلاثة ملايين زائر في العام يدفع الواحد منهم مبلغ 40 دولارًا للحصول على تأشيرة دخول رسمية.