"أرامكو السعودية" تطلق مبادرة المليون شجرة بالمنطقة الشرقية

إيلاف من الرياض: أطلقت أرامكو السعودية اليوم الأحد مبادرتها لزراعة مليون شجرة في مناطق أعمالها، وذلك بمنتزه أرامكو البيئي في الظهران، في إطار رؤية السعودية 2030 للمحافظة على المقدّرات الطبيعية في المملكة.

وتأتي مبادرة المليون شجرة ضمن تفعيل إسهامات أرامكو السعودية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال دعم التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة، ومناطق أعمالها للمحافظة على البيئة، ودعم الحياة الفطرية، وتقليل آثار زحف الرمال على الطرق والمنشآت الحيوية للشركة.

وتتواءم مبادرة الشركة مع مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تستهدف زراعة عشرة ملايين شجرة في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف المبادرة كذلك إلى تحسين التنوع الإحيائي والمناخ من خلال إعادة استزراع أنواع الأشجار التي كانت متواجدة في المنطقة، وتقليل انجراف التربة وزحف الرمال، وتعمل على خفض درجة الحرارة وامتصاص ثاني أكسيد الكربون للحد من التلوث، وإيجاد بيئة طبيعية للحياة الفطرية المحلية والمهاجرة، وتأمين الهواء النقي والمناظر الخلابة، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض من المنطقة.

التوازن البيئي

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، إن هذه المبادرة نموذج علمي وعملي في تعزيز توازن البيئة الطبيعية لمستقبل أجيالنا، مضيفًا أن المملكة بطبيعتها الصحراوية موطن لبيئات متعددة وفريدة تتطلب عناية فائقة، لذلك حرصنا على أن تكون مبادرة زراعة مليون شجرة بحلول العام 2025 تتسم بخمسة عناصر لتعزيز الاستدامة وجودة الحياة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

هذه العناصر هي أن تكون جميع أنواع النباتات المستخدمة تتطلب حداً أدنى من مياه الري، وأن تكون المياه المستخدمة معاد تكريرها بحيث لا تؤثر على مصادر المياه الجوفية الثمينة، وبالإضافة لذلك سيتم استخدام التقنية والإبتكار لتقليص مياه الري اللازمة بنسبة تصل إلى 70%، ونتطلع لأن تسهم هذه المبادرة في توفير غطاء نباتي للحد من آثار العواصف الرملية وامتصاص 20 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وأن تساعد في توفير بيئات للتنزه ذات لمسة جمالية يستفيد منها أهالي المناطق للمشي وممارسة الرياضة، مما يرتقي بجودة الحياة، وهذا ينسجم إلى حد بعيد مع رؤية السعودية 2030".

وأشار الناصر إلى أن "محمية الشيبة للحياة البرية وبيئات المانجروف، من الأمثلة الجيدة لمشاريع أرامكو السعودية البيئية التي تسهم في تعزيز الاستدامة والتوازن البيئي والتنوع الإحيائي".

اتفاقيات تعاون

وعلى هامش إطلاق المبادرة، وقّعت أرامكو السعودية ووزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم وتعاون لتعزيز التنسيق بينهما.

ووقع الاتفاقية من جانب أرامكو السعودية، نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، فيما وقعها من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكيل الوزارة لشؤون الزراعة، الأستاذ أحمد بن صالح العيادة.

وتم اختيار مواقع ذات بيئات مناسبة لنمو الأشجار المستهدفة بزراعتها في مبادرة المليون شجرة، التي تستمر لمدة 7 أعوام تكتمل في 2025م.

كما تتم خلال المبادرة زراعة 26 نوعًا من الأشجار والشتلات التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، ويمكنها النمو في عدة أنواع من التربة، وتتميز أغلبها بمعدلات استهلاك قليل للمياه، ولا تحتاج لمتابعة مستمرة في نموها.